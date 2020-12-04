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Зубр переехал в Минский зоопарк из Могилева
04.12.2020 18:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Накануне новогодних праздников в Минский зоопарк прибыл еще один питомец. Однолетний зубр приехал в столицу из Могилева. Имени у него пока нет. Его выберут работники зоопарка, когда понаблюдают за характером животного.
А самое любимое угощение зубра - батон. Новичок уже адаптировался к новым условиям и даже начал есть с рук. Если в Могилевском зоосаде он жил среди восьмидесяти сородичей, то в Минском зоопарке сейчас будут только два зубра.
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Накануне новогодних праздников в Минский зоопарк прибыл еще один питомец. Однолетний зубр приехал в столицу из Могилева. Имени у него пока нет. Его выберут...
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