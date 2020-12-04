Зубр переехал в Минский зоопарк из Могилева

Источник материала: БT

Накануне новогодних праздников в Минский зоопарк прибыл еще один питомец. Однолетний зубр приехал в столицу из Могилева. Имени у него пока нет. Его выберут работники зоопарка, когда понаблюдают за характером животного.

А самое любимое угощение зубра - батон. Новичок уже адаптировался к новым условиям и даже начал есть с рук. Если в Могилевском зоосаде он жил среди восьмидесяти сородичей, то в Минском зоопарке сейчас будут только два зубра.