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Бойцы готовятся к своему первому прыжку с парашютом
04.12.2020 18:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Волнительный момент переживают новобранцы сил специальных операции. Бойцы готовятся к своему первому прыжку с парашютом. На тренировках они отрабатывают маневры в различных погодных условиях, а также схему поведения, если возникнет нештатная ситуация. Занимаются с солдатами только опытные офицеры, у которых за плечами по несколько сотен прыжков. Впервые десантирование бойцы совершат после принятия военной присяги.
За время службы бойцы сил специальных операций прыгают не только налегке, но и с оружием и другими грузами. Десантирование происходит как ночью, так и днем, а точкой приземления может стать и водная гладь.
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Волнительный момент переживают новобранцы сил специальных операции. Бойцы готовятся к своему первому прыжку с парашютом. На тренировках они отрабатывают маневры...
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