Источник материала: БT

О сегодняшнем дне и планах на следующий год евразийской интеграции говорят сегодня на Межправсовете ЕАЭС онлайн. Это уже шестая встреча в этом году на уровне премьеров. Беларусь в 2020-м председательствует в этой организации. В нынешний год пандемии партнерам удалось сохранить все кооперационные связи и развивать торговлю, отметил глава белорусского правительства Роман Головченко. Сегодня на переговорах особое внимание - созданию рынка строительных услуг и стратегии развития интеграции до 2025 года. Также один из важных вопросов - список изъятий и ограничений на рынке "пятерки", которые нужно снять за два года.