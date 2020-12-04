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Рынок "пятерки": Межправсовет ЕАЭС проходит в видеоформате

04.12.2020 18:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О сегодняшнем дне и планах на следующий год евразийской интеграции говорят сегодня на Межправсовете ЕАЭС онлайн. Это уже шестая встреча в этом году на уровне премьеров. Беларусь в 2020-м председательствует в этой организации. В нынешний год пандемии партнерам удалось сохранить все кооперационные связи и развивать торговлю, отметил глава белорусского правительства Роман Головченко. Сегодня на переговорах особое внимание - созданию рынка строительных услуг и стратегии развития интеграции до 2025 года. Также один из важных вопросов - список изъятий и ограничений на рынке "пятерки", которые нужно снять за два года.

 
 
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О сегодняшнем дне и планах на следующий год евразийской интеграции говорят сегодня на Межправсовете ЕАЭС онлайн. Это уже шестая встреча в этом году на уровне...
 
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