На следующей неделе в Гродно зажгут праздничную иллюминацию и начнет работать новогодняя ярмарка

Источник материала: Tut.by

В Гродно новогоднюю иллюминацию и елку на площади Советской, куда перемещаются в этом году все праздничные мероприятия города, зажгут 7 декабря. А через несколько дней — 11 декабря — здесь же откроется новогодняя ярмарка, как обещают организаторы, в европейском формате «Зімовы фэст».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Торжественные мероприятия 7 декабря начнутся в 18.00. В четверг, 10 декабря, пройдет торжественное открытие аллеи елок от предприятий и организаций города. Мероприятие начнется в 17.00. Как и в прошлые годы, жюри в конце января выберет лучшую композицию.

11 декабря на площади Советской начнет работу новогодняя ярмарка «Зімовы фэст». Ранее организаторы предложили местным властям провести ярмарку в европейском стиле, инициативу поддержали в пивоваренной компании «Лидское пиво».

Здесь будет несколько тематических зон: игровая, зимний маркет с деревянными домиками, где будут продавать свои изделия ремесленники со всей страны, также будет гостевая зона и фудкорт с зимними блюдами и теплыми напитками. Начнет работу «Зімовы фэст» 11 декабря.

Время работы: с понедельника по пятницу с 16.00 до 23.00, в субботу и праздничные дни с 13.00 до 23.00, в воскресенье — с 14.00. Ярмарка продлится до 17 января.

Также на 11 декабря запланировано еще одно мероприятие. По Гродно проедет новогодний кортеж костюмированных автомобилей. Он стартует в 16.00 от торгового центра Old City, сообщает Гродненский горисполком.