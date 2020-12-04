ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На следующей неделе в Гродно зажгут праздничную иллюминацию и начнет работать новогодняя ярмарка

04.12.2020 18:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно новогоднюю иллюминацию и елку на площади Советской, куда перемещаются в этом году все праздничные мероприятия города, зажгут 7 декабря. А через несколько дней — 11 декабря — здесь же откроется новогодняя ярмарка, как обещают организаторы, в европейском формате «Зімовы фэст».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Торжественные мероприятия 7 декабря начнутся в 18.00. В четверг, 10 декабря, пройдет торжественное открытие аллеи елок от предприятий и организаций города. Мероприятие начнется в 17.00. Как и в прошлые годы, жюри в конце января выберет лучшую композицию.

11 декабря на площади Советской начнет работу новогодняя ярмарка «Зімовы фэст». Ранее организаторы предложили местным властям провести ярмарку в европейском стиле, инициативу поддержали в пивоваренной компании «Лидское пиво».

Здесь будет несколько тематических зон: игровая, зимний маркет с деревянными домиками, где будут продавать свои изделия ремесленники со всей страны, также будет гостевая зона и фудкорт с зимними блюдами и теплыми напитками. Начнет работу «Зімовы фэст» 11 декабря.

Время работы: с понедельника по пятницу с 16.00 до 23.00, в субботу и праздничные дни с 13.00 до 23.00, в воскресенье — с 14.00. Ярмарка продлится до 17 января.

Также на 11 декабря запланировано еще одно мероприятие. По Гродно проедет новогодний кортеж костюмированных автомобилей. Он стартует в 16.00 от торгового центра Old City, сообщает Гродненский горисполком.

Читайте также

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно новогоднюю иллюминацию и елку на площади Советской, куда перемещаются в этом году все праздничные мероприятия города зажгут 7 декабря. А через несколько...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Вещи по схеме БЧБ». В Сети появилась странная бумага с адресами квартир, где вывешена «символика»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика