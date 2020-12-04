Звонить по домашнему телефону и пересылать бандероли станет дороже

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Тарифы на некоторые услуги электросвязи и почты повышаются в Беларуси, сообщение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Увеличение тарифов предусмотрено постановлением МАРТ от 23 ноября текущего года.

Абонементная плата в месяц за основной, включенный в абонентскую линию телефон индивидуального пользования, переведенный на повременную оплату разговоров, повышается на 15 копеек (до 3,59 рублей), а за непереведенный на повременную систему – на 21 копейку (до 5,07 рублей).

Подорожают и услуги почтовой связи. Увеличится стоимость пересылки почтовой карточки, письма или бандероли массой до 20 г: для физлиц на шесть копеек - с 54 до 60, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей на пять копеек – с 45 до 50.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, с 4 ноября повысились тарифы на услуги связи белорусских мобильных операторов.