Епископ Витебский: Дело ксендза из Россон должны пересмотреть, а его освободить

Источник материала: Tut.by

Епископ Витебский Олег Буткевич выступил с заявлением в связи с арестом на 10 суток настоятеля костела в Россонах Вячеслава Борка. Глава католической епархии считает , что дело в отношении священника должны пересмотреть с учетом мнения независимых экспертов, а его самого незамедлительно освободить.



Епископ Витебский Олег Буткевич. Фото: Игорь Матвеев

Напомним, 3 декабря судья суда Россонского района Рада Доминич наказала 10 сутками ареста настоятеля местного костела Вячеслава Борка, обвинив его в пропаганде нацистской символики или атрибутики по статье 17.10 КоАП. Причиной для суда стала публикация на личной странице священника в соцсети плаката Владимира Цеслера «Стоп лукашизм».

Вячеслав Борок пояснил суду, что выступает «против фашизма, коммунизма, любого тоталитарного режима» и что разместил плакат Владимира Цеслера как выражение «протеста против насилия в стране».

— Тем не менее складывается впечатление, что его объяснения не были приняты судом во внимание, в результате чего ксендзу Вячеславу Борку было вынесено обвинительное решение, с которым священник не согласился и с которым не могу согласиться также и я, потому что ксендза Вячеслава фактически обвинили в том, против чего он сам выступал, — отмечает епископ Витебский Олег Буткевич.

Глава епархии считает, что это дело «должно быть пересмотрено с учетом мнения независимых экспертов, а также данных ксендзом Вячеславом объяснений». В итоге, по мнению Олега Буткевича, со священника должны снять обвинение и «незамедлительно освободить» его.

Епископ вместе с тем не исключает, что факт размещения священником на его личной странице в социальной сети плаката политического содержания мог быть по-разному воспринят разными людьми. В связи с этим глава епархии просит прощения у тех, у кого «подобное содержание вызвало негативную реакцию».

Олег Буткевич призвал верующих «к молитве о разрешении этого дела, а также за всю нашу страну, чтобы среди нас было больше любви и взаимного уважения, а также стремления к поиску и принятию правды и жизни в соответствии с законами: как государственным, так и Божьим».

Ранее в соцсетях свое обращение в защиту Вячеслава Борка разместил и Владимир Цеслер:

— Тот факт, что публикация моей антифашистской работы на странице священнослужителя Вячеслава Барка в сети Интернет расценена как демонстрация нацистской символики, вызывает недоумение, противоречит моему художественному замыслу при работе над произведением. Для каждого, у кого есть глаза, разум и сердце, очевидна антифашистская позиция костела.