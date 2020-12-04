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МВД продолжает устанавливать личности телеграм-пользователей, оскорбивших милиционеров

04.12.2020 21:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Установлена личность жителя Гомельской области, который оскорбил сотрудника органов внутренних дел. Житель Речицы в деструктивном телеграм-канале разместил оскорбительные комментарии в отношении сотрудника ОМОНа.

В Ельске задержан местный житель, призывавший в телеграм-чатах к насилию. На мужчину вышли сотрудники ГУБОП. 36-летний фигурант в деструктивных региональных телеграм-чатах Мозыря и Бобруйска активно пропагандировал конкретные насильственные действия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Еще один фигурант, который призывал протестующих браться за оружие и не стесняться применять насилие в отношении правоохранительных органов, был задержан в Молодечно.

 
 
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Установлена личность жителя Гомельской области, который оскорбил сотрудника органов внутренних дел. Житель Речицы в деструктивном телеграм-канале разместил...
 
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