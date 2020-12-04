Беларусь ответила на замечания Совета по правам человека

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Дежурным докладом о состоянии прав человека в Беларуси разродилась Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Там пытаются поучать Минск, как не наказывать радикальных провокаторов и нарушителей общественного порядка, участвовавших в противозаконных акциях. Постоянный представитель Беларуси при ООН в Женеве конкретно и аргументированно объяснил, кто и зачем стоит за этими событиями.

Юрий Амбразевич, постоянный представитель Беларуси при ООН: "Неоднократное рассмотрение ситуации Беларуси в СПЧ на фоне реальных войн, внутренних конфликтов и гуманитарных катастроф с тысячами погибших в других странах не оставляет у здравомыслящего человека сомнений в заказной сути происходящего и наносит урон репутации ООН.

В Беларуси сейчас подавляющее большинство граждан ведет обычный образ жизни, функционирует правительство, работают предприятия и учреждения. Нет ни голода, ни войны. Нет никакой угрозы соседям.

Потребуется много часов, чтобы подсчитать, сколько раз за последний год полиция Германии применяла жестокую силу в отношении протестующих. Смело можно сказать, что сила и спецсредства применялись десятки раз. В итоге избита и задержана не одна тысяча людей. А люди протестовали против ограничений в связи с пандемией. Не в пример мягче власти Германии обходятся с теми, кто позволил Human Rights Watch охарактеризовать Германию, как страну, где ситуация с антисемитизмом и преступлениями на почве расовой ненависти вызывает растущую обеспокоенность.

Аналогичную ситуацию мы видим в Польше, где полиция разгоняет протестующих против варварской попытки навязать обществу средневековые подходы к планированию семьи".



Мастера фейков в рядах ООН

Беларусь потребовала от Верховного комиссара по правам человека и всех лиц с бланками ООН прекратить распространение недостоверной информации о Беларуси.

Юрий Амбразевич прямо указал на то, что должностные лица, имеющие право использовать логотип ООН, намеренно продвигали непроверенные факты как позицию организации, и своими действиями поддерживали протесты. Их сообщения, по сути, фейкньюс, использовались подстрекателями протестов для нагнетания истерии. В итоге ничего не подтвердилось.

Кому нужна нестабильность в Беларуси?

Юрий Амбразевич, постоянный представитель Беларуси при ООН: "Коротко проиллюстрирую, кому и зачем нужна нестабильность в Беларуси. Не буду говорить здесь о таких банальностях, как геополитика, есть намного более циничные примеры. Например, Польша, Литва и Украина в прямом смысле наживаются на политическом моменте в стране.

Литва, которая с 1990 года потеряла одну треть населения (выдающееся достижение в мирный период), и Украина (чемпион по уровню жизни в регионе и по вкладу в региональную безопасность) под видом заботы о простых людях публично заманивают белорусских программистов к ним на работу.

Польша под тем же предлогом предложила переехать к ней белорусским медикам. Хотят порешать свои проблемы за счет соседей? Вот вам и забота о демократии и гуманитарные визы. В таких целях можно и межгосударственные договоры нарушать. Именно так мы расцениваем действия Польши, которая поддерживает деятельность ряда граждан Беларуси с польской территории. Граждан, которые являются администраторами телеграм-каналов экстремистского содержания. Их публикации направлены на свержение конституционной власти в стране, содержат конкретные инструкции проведения противозаконных акций, подстрекают к уголовным преступлениям.

Беларусь потребовала от Польши выдачи этих граждан и требует от нее соблюдать международные обязательства".

Ю. Амбразевич: Санкции и давление на Беларусь - прямое нарушение международного права

В заключение хочу, чтобы меня услышали все члены ООН. Давление и санкции - вот реакция Евросоюза на нежелание правительства Беларуси согласиться с оценками Брюсселя по итогам президентских выборов в нашей стране. Это прямое нарушение международного права. Санкции могут быть наложены только в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. Еще не было примеров, чтобы односторонние санкции заставили кого-то измениться. А вот обратных примеров множество".