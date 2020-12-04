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История с добрым финалом

04.12.2020 21:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

История с добрым финалом. Деньги в качестве компенсации за моральный вред замначальника Оршанского РУВД Максим Максимов направил на благотворительность. Семь ребят из бараньской организации "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" загадали свои заветные желания, а милиционер их с радостью осуществил. Мягкая игрушка, подставка под телефон, медицинская аптечка, книга - простые детские мечты, но сколько взамен неподдельной радости и искренней благодарности.

Кстати, предновогоднее чудо в этот день ждало и 6-летнюю Варю. С девочкой и ее мамой старший сержант милиции познакомился прямо в магазине игрушек и решил сделать ребенку подарок. Из магазина счастливая девочка возвращалась с динозавром.

Отметим, что сотрудник милиции подвергся травле в Сети, в его адрес совсем не литературно высказываться один из пользователей. Личность этого человека в скором времени была установлена, и его привлекли по закону к ответственности.

 
 
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История с добрым финалом. Деньги в качестве компенсации за моральный вред замначальника Оршанского РУВД Максим Максимов направил на благотворительность. Семь...
 
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