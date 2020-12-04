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В Минске чествовали победителей республиканского конкурса "Волонтер года - 2020"
04.12.2020 22:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Более ста лучших волонтеров нашей страны собрались в столице в преддверии Международного дня добровольцев. Сегодня чествовали победителей республиканского конкурса "Волонтер года - 2020". К финалу школьники, студенты и работающая молодежь презентовали обучающие программы для волонтеров, подтверждали звание лучшего волонтерского отряда. Также сегодня отмечены волонтеры движения "Доброе сердце", которые трудились во время первой волны COVID-19 и продолжают помогать сейчас.
Наградили и победителей республиканского конкурса "Молодежь за чистоту городов и сел". Сегодня же дан старт благотворительной акции "Чудеса на Рождество".
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Более ста лучших волонтеров нашей страны собрались в столице в преддверии Международного дня добровольцев. Сегодня чествовали победителей республиканского...
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