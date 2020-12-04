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Более ста лучших волонтеров нашей страны собрались в столице в преддверии Международного дня добровольцев. Сегодня чествовали победителей республиканского конкурса "Волонтер года - 2020". К финалу школьники, студенты и работающая молодежь презентовали обучающие программы для волонтеров, подтверждали звание лучшего волонтерского отряда. Также сегодня отмечены волонтеры движения "Доброе сердце", которые трудились во время первой волны COVID-19 и продолжают помогать сейчас.

Наградили и победителей республиканского конкурса "Молодежь за чистоту городов и сел". Сегодня же дан старт благотворительной акции "Чудеса на Рождество".