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Старейшему пожарному депо Беларуси - 135 лет
04.12.2020 22:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Старейшему пожарному депо Беларуси сегодня исполнилось 135 лет. Здание на пересечении Городского вала и Немиги выросло в конце XIX столетия. Оно неизменно было домом для спасателей в течение всего этого периода. Сейчас здесь находится музей и современный комплекс с виртуальной реальностью. Более 5 тысяч экспонатов раскрывают историю аварийно-спасательного дела с древности до наших дней. При помощи интерактивных технологий каждый посетитель на короткое время может почувствовать себя пожарным.
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Старейшему пожарному депо Беларуси сегодня исполнилось 135 лет. Здание на пересечении Городского вала и Немиги выросло в конце XIX столетия. Оно неизменно было домом...
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