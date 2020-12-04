Новый музей появится в Брестской крепости. Подземные коридоры откроют для экскурсий

Источник материала: БT

О том, как важно хранить память о подвиге защитников белорусской земли. Год 75-летия Великой Победы подходит к концу. Это повод еще раз напомнить об уроках истории, которыми многие сегодня пренебрегают. Увидеть своими глазами, прочувствовать тяготы военного времени и оценить масштабы трагедии - все это можно сделать в Брестской крепости.

Там заканчивают реставрацию 5-го форта. Одного из самых загадочных объектов. Внутри воссоздадут военный быт и расскажут о тайнах, которые удалось открыть совсем недавно. Брестская крепость стала символом героизма во Второй мировой войне. Защитники умирали, но не сдавались. Как сохраняют память о великом подвиге, расскажет Мария Тройнич.



Новый музей откроют в Брестской крепости

Здесь не работает мобильная связь и не попадает дневной свет. За глухими металлические дверями подземные коридоры 5-го форта. Укрепсооружение - часть Брестской крепости. Объект находится в нескольких километрах от цитадели. 5 форт построили в 1880 году как одно из передовых укреплений крепости. По своей мощности оно уникально и сегодня. Толщина бетонных стен почти три метра. Чтобы их пробить, нужна тяжелая артиллерия.



Общая площадь объекта 7 гектаров, часть которой подземные коммуникации. Их использовали как убежище, а также для хранения боеприпасов, как склад.



Как именно форт выглядел в позапрошлом веке, расскажет будущая экспозиция. Военный быт восстановят максимально реалистично.



Александр Каркатадзе, заведующий филиалом "Музей 5 форт" мемориального комплекса "Брестская крепость-герой": "Здесь еще царского времени скамейки. На них во время мобилизации, когда крепость приводилась в осадное положение, ставили деревянный настил. В ходе обстрела артиллерии вражеской форта пехота спускалась с верхних позиций и пережидала безопасно обстрел врага".

Эти металлические двери восстанавливали по чертежам Российской империи. Оригинальная конструкция весит 1600 тонн. Копия тоже из металла, но уже полегче, для удобства посетителей. Масштабные работы провели и снаружи форта. Реставрацией занималась организация, которая восстанавливает замки".

Александр Кушнерук, главный инженер ОАО "Брестреставрация": "Трудности - работа по доставке бетона. Часть цоколя нависает над водой, т.е. туда не всегда было можно подобраться. Приходилось даже сооружать плоты из пенопласта. Т.е. работали с воды".

Подземные коридоры откроют для экскурсий



Сейчас начали создавать экспозицию. Объект музеефицируют полностью, побродить по подземным коридорам можно будет только в сопровождении экскурсовода.



Александр Каркатадзе, заведующий филиалом "Музей 5 форт" мемориального комплекса "Брестская крепость-герой": "Форт сам по себе - интереснейший объект. А с наличием экспозиции новой, современной, еще более интересные впечатления получат наши экскурсанты. Сама экскурсия у нас будет полтора часа. Будет шесть залов, которые расскажут об истории 5-го форта и о фортификации на землях Беларуси".



По словам специалистов, экспозиция еще будет дополняться, ведь форт продолжает открывать свои тайны. Так, во время реконструкции на стене обнаружили немецкую надпись времен Первой мировой войны. Еще одна из загадок - место братской могилы. В июне 1941 в форту стоял 3-й батальон 44-го стрелкового полка. Красноармейцы сражались до последнего. Но где именно похоронили защитников, до сих пор неизвестно. Если могилу найдут, останки торжественно перезахоронят в некрополе на площади церемониалов Брестской крепости. Рядом с тысячей других героев, которые погибли за родину. Каждый день у мемориальных плит горит Вечный огонь, несут вахту памяти школьники.

Светлана Драневич, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела мемориального комплекса "Брестская крепость-герой": "Крепость не остановила противника, но именно здесь был сделан первый шаг к победе, здесь было показано все мужество и героизм Советского Союза. И наши музейные экспозиции, которые сейчас открываются, это самый короткий путь к сердцу наших посетителей. И Брестская крепость для нас - это не просто туристический объект, а часть нас самих".



Увидеть ожившую историю героического форта можно будет совсем скоро: новый музей откроется в начале следующего года.