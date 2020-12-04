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Служебный пес Фокс помог найти шпица по кличке Луна

04.12.2020 22:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Помощь и взаимовыручка - то, что нас объединяет. И человечное отношение, в том числе и к проблемам граждан - это в духе наших правоохранителей. Трогательная история произошла накануне вечером в Заводском районе столицы.

Взаимовыручка - то, что объединяет нас!

Служебный пес Фокс помог найти шпица по кличке Луна, которого хозяева всей семьей не могли найти уже несколько часов. Отчаянный крик о помощи поступил в оперативно-дежурную службу. На место был направлен кинолог Заводского отдела охраны со служебной собакой. Пес быстро взял след и за час активных поисков нашел потеряшку в нескольких кварталах от дома.

В Беларуси профессионально готовят собак для службы. Умные питомцы привозят кубки и медали различных престижных конкурсов. А в их служебной биографии немало примеров, достойных и самых высоких наград. Так, на неделе в Бресте был задержан матерый вор. В его послужном списке оказалось два угона и 15 краж. Собака одного из героев сюжета, который мы готовим к "Главному эфиру", по следу шла за преступником более 10 километров по лесу. Задержать удалось убийцу, который жестко расправился с девушкой. Подробности в воскресенье.

 
Теги: Брест
 
 
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Помощь и взаимовыручка - то, что нас объединяет. И человечное отношение, в том числе и к проблемам граждан - это в духе наших правоохранителей. Трогательная история...
 
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