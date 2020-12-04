Деньги есть - есть протесты, денег нет - нет протеста

Источник материала: БT

О деньгах. Так называемые лидеры оппозиции, которые с одной стороны физически, с другой - финансово закрепились в соседних государствах, с удивительной легкостью призывают разгромить экономику Беларуси. Меры, на которых они настаивают, должны ударить по всем независимо от политических взглядов. В общем ничего нового. "Единение" нации по-демократически означает, что одна часть страны должна отказаться от своих ценностей и подчиниться диктату другой. Последняя идея фикс - отключить Беларусь от SWIFT. До этого были призывы не платить коммуналку, пустые ультиматумы. Впрочем "что они не делают, не идут дела". И мы знаем, в какой понедельник и какая мама родила все эти невероятные инициативы. Резонансный комментарий "Панорамы".



С оппозицией случилось то, за что она всегда критиковала власть. Когда та, например, поддерживала рублем убыточные колхозы, не давала погибнуть загибающимся предприятиям. И вот оппозиция после всех своих провальных акций - от плана победы до общенациональной забастовки (список большой) просит денег у Запада почему-то, а не 97 %. Невероятно! При этом не дает результата. Шум есть. Результата нет. Уж пятый месяц беломайдана, а с каждым воскресеньем "перамога" невероятно дальше и дальше. Ребята "со светлыми лицами", не хотите трезво оценить собственную эффективность? Вы уверены, что это Лукашенко неэффективный менеджер, а не вы? Вот если убрать западные деньги, то какова ценность и стойкость вашего протеста?





Действительно, если вы такие идейные, то почему такие продажные. Деньги за деанон, деньги за выход на забастовку. Пару недель назад звучали предложения платить людям, которые будут драться с ОМОНом, совершать акты саботажа и прочее. Нелепо видеть школьников или туркменов в Минске на акциях протеста, размахивающих БЧБ-тряпками.



Туркмен:



- У меня знакомых депортировали за участие.



- Реально платили деньги?

- Да.



- За митинги?



- Да.





Революция - это же дело чистое и честное. А если вы боретесь за деньги, а не за идею, вы наемник, которым торгуют в чьих-то интересах. Это банальное наемничество.





Черная дыра беломайдана: куда уходят средства?

Куда уходят средства? - это тоже невероятная головная боль людей со светлыми лицами. Деньги, которые выделялись из-за бугра, собирались на революцию успешными белорусскими айтишниками, живущими на Кипре. А эти бесконечные фонды помощи рабочим, студентам, силовикам? Там же фигурировали миллионы долларов! Куда все это делось?! Да еще так быстро.





В итоге штрафы за свой счет. Никаких обещанных бесплатных услуг юристов. В лучшем случае бесплатная психологическая помощь. Помните пенсионерку Людмилу из Глубокого?



"Где деньги?!" - оппозиция ищет крайних

"Если я расскажу, чем занимаются "Честные люди", им перестанут перечислять деньги".



Получается, оппозиция на хозрасчете не в состоянии прокормить даже своих немногочисленных соратников. А если надо будет кормить страну, вы тоже скажете, что "сами, все сами?". А как же эффективная модель, капитализм, свободный рынок, менеджмент и т.д. и т.п.?





Старая оппозиция поучает молодую шпану



Ой, тут даже ожившие политмертвецы "Плошчы-2010" встали из гроба и заговорили.

"Результатов я не вижу и Тихановской. Не было ни у одного политика такого уровня встреч интенсивности, а результат отрицательный," - Санников.



Новые иллюзии на новые санкции

Очередное, так называемое, смертельное оружие "для рэжыма" от белорусской оппозиции - отключение Беларуси от SWIFT. Хотят пропихнуть это в очередной пакет санкций. И смакуют возможные последствия - белорусский рубль обвалится, зарплаты упадут в несколько раз, безработица, массовое недовольство.



Эксперты: что это за политики, которые против своего населения?



Почему белорусская оппозиция так ненавидит белорусский народ? Кроме того, выходит экономика от Лукашенко не такая уж неэффективная? Стоит, хотя санкции все накидывают и накидывают из заграницы. Ну, допустим, вы все уроните. А вы уверены, что потом сможете поднять экономику? Или будет как с беломайданом? Ходите, бродите, а толку ноль. Вам перед кыргызами не стыдно? На Украине за 7 лет не могут остановить падения экономики, а не то что уровня 2013 года достичь.

Украинцы - белорусам: заграница вам не поможет

Вообще, конечно, было бы интересно посмотреть на приезд из заграницы тех, по чьей вине обвалится экономика Беларуси. Допустим такой сценарий. Ведь тогда действительно их возращения на родину будут искренне ждать очень-очень много людей. Не исключено, что кто-то даже с вилами.