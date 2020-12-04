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Новые муралы появились на фасадах домов в Воложине

04.12.2020 22:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Воложине. Монументальные произведения на стенах зданий создали в рамках инициативы райисполкома и местного отдела по чрезвычайным ситуациям. Идею поддержали белорусские художники: сразу в нескольких микрорайонах они создали разные сюжеты. Это и тема малой родины, и зарисовки из жизни местных жителей, есть и познавательные мегаполотны для детей.

Созданы монументальные картины преимущественно на объектах технического назначения. Всего запланировано раскрасить 400 квадратных метров.

 
 
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Воложине. Монументальные произведения на стенах зданий создали в рамках инициативы райисполкома и местного отдела по чрезвычайным ситуациям. Идею поддержали...
 
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