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Главное желание - чтобы страна вернулась к спокойной и мирной жизни

05.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сами белорусы откровенно устали от беспорядков на улице и постоянных фейков в Сети. Сейчас, пожалуй, главное желание - чтобы страна вернулась к спокойной и мирной жизни, которая была все эти годы. Вот мнения из разных регионов.

"Выбор есть, люди работают, нечего им мешать. Тот, кто призывает к отрицательному, к действиям, народ не любит, любит только себя. Поэтому ничего хорошего они не приносят. Если хотите чего-то добиться, начинайте работать с нуля и к следующим выборам добивайтесь. Вот и все".

"На улице эти вопросы не решаются. Да и людям уже надоело, если они жалуются, что не пройти, не проехать по выходным. Вопросы возникают, я не пойму, чем недовольны люди. Такая красота, они безобразие устраивают вокруг. Видите, что творится - ломают, поджигают, бросают. Разве это может к чему-то хорошему привести?"

 
 
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Сами белорусы откровенно устали от беспорядков на улице и постоянных фейков в Сети. Сейчас, пожалуй, главное желание - чтобы страна вернулась к спокойной и мирной...
 
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