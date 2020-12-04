Источник материала: БT

Сами белорусы откровенно устали от беспорядков на улице и постоянных фейков в Сети. Сейчас, пожалуй, главное желание - чтобы страна вернулась к спокойной и мирной жизни, которая была все эти годы. Вот мнения из разных регионов.





"Выбор есть, люди работают, нечего им мешать. Тот, кто призывает к отрицательному, к действиям, народ не любит, любит только себя. Поэтому ничего хорошего они не приносят. Если хотите чего-то добиться, начинайте работать с нуля и к следующим выборам добивайтесь. Вот и все".

"На улице эти вопросы не решаются. Да и людям уже надоело, если они жалуются, что не пройти, не проехать по выходным. Вопросы возникают, я не пойму, чем недовольны люди. Такая красота, они безобразие устраивают вокруг. Видите, что творится - ломают, поджигают, бросают. Разве это может к чему-то хорошему привести?"