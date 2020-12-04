В ООН шокированы ситуацией в Беларуси

Более двух тысяч человек пожаловались на пытки в Беларуси до, во время или после задержания на акциях протестов. В ООН 4 декабря прошло заседание по Беларуси.

Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что в Беларусь не смогли приехать эксперты из международных организаций, однако даже удаленно ситуация в стране вызывает вопросы: применение силы является чрезмерным, число задержанных и избитых растет, количество насилия не уменьшается. В целом, по мнению представителя ООН, ситуация не только не улучшилась, но и ухудшилась. Атмосферу страха, безнаказанности и беззакония усиливает и участие в насилии неизвестных людей в масках, которые передвигаются на автомобилях без опознавательных знаков.

По информации ООН, на конце октября число жалоб от беларусов на пытки и жесткое обращение в тюрьмах превысило две тысячи. В Беларуси не прекращается давление на гражданское общество, журналистов, правозащитников, деятельности которых препятствуют власти, арестовывая и возбуждая против них уголовные и административные дела.

В ходе заседания по белорусскому вопросу высказались представители различных организаций: Human Rights Watch, Хельсинкский фонд по правам человека, Международная федерация за права человека, Article 19, Human Constanta, Civicus, отдельно выступила Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая призвала международные институты оказать поддержку Беларуси, в том числе, организовать специальный механизм расследования преступлений против прав человека, а также отметила небывалое насилие и продолжающиеся смерти от рук силовиков.

Постоянный представитель Великобритании при женевском офисе ООН Джулиан Брэйтуэйт от лица 42 государств сделал заявление о ситуации о свободе СМИ в Беларуси, отметив преследование журналистов и беспрецедентное давление на них со стороны властей.

В ООН потребовали, чтобы власти Беларуси прекратили насилие, начали диалог с гражданским обществом, выполнили рекомендации Московского механизма ОБСЕ и экспертов ООН.

Было также дано слово официальному постоянному представителю Беларуси в ООН Юрию Амбразевичу, который отверг все обвинения, подчеркнул, что никакого особенного вмешательства в дела Беларуси и не требуется и долго рассказывал о том, какие спецсредства применяют для разгона демонстрантов в европейских странах, намекнув, что на Беларусь давят со всех сторон по политическим мотивам, тогда как в стране все стабильно: работают предприятия, нет войны или голода, а большинство людей живет обычной жизнью. Он отметил, что на протесты выходило меньшинство, протестующие не всегда были мирными, а применение спецсредств было оправдано. международные институты, по его мнению, ситуацию не только приукрашивают, но и говорят неправду: доклады о стране делают ангажированные страны, которые получают от этого политический и экономический (переманивая к себе «мозги») профит. Про пытки, насилие и убийства официальный представитель почему-то при этом умолчал.

Мишель Бачелет, в свою очередь, отметила, что белорусские власти отказываются впускать в страну представителей ООН, что позволило бы им сделать свой доклад, поэтому они ведут удаленный мониторинг ситуации.

Напомним, что Верховный комиссар ООН по правам человека Руперт Колвилл в ноябре призвал Минск расследовать смерть Романа Бондаренко и сообщения о пытках. В ООН подчеркнули, что до сих пор не имеют никакой информации о расследовании преступлений против человечности, которые происходили в Беларуси в первые дни после выборов.