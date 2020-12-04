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А. Барбашинский подписал обращение спортсменов

05.12.2020 21:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские спортсмены продолжают отстаивать свое право выступать под национальным флагом. "Пришло время чемпионам прошлых лет заступиться за наш спорт в это непростое время", - считает олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский, который также подписал обращение спортсменов к международным структурам. Главный посыл - не политизировать эту сферу, не использовать атлетов в грязных играх, дать им возможность спокойно готовиться к стартам.

Число подписавшихся под открытым обращением к международной общественности увеличивается. Свои подписи оставляют как представители индивидуальных видов спорта, так и целые команды.

Оставить свой голос теперь можно и онлайн на сайте www.athletes.by.

 
 
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Белорусские спортсмены продолжают отстаивать свое право выступать под национальным флагом. "Пришло время чемпионам прошлых лет заступиться за наш спорт в это...
 
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