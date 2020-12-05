«Не просто найти себя, а раскрыть свою суперсилу». Что могут волонтеры

Источник материала: Tut.by

5 декабря — Международный день волонтера — праздник, созданный 35 лет назад по инициативе ООН. Волонтерство часто представляется как альтруистическая деятельность для «людей, у которых много свободного времени». Но тут все, конечно, не так однозначно. О неочевидных преимуществах этой «работы, за которую не платят» мы поговорили с волонтерами Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).



Фото: пресс-служба ЮНИСЕФ

Александра Сукало, 19 лет, студентка

«Я ищу свою суперсилу»

«За свою 5-летнюю историю в ЮНИСЕФ я попробовала себя в разных сферах: была переводчиком, занималась фото и видео, отвечала за координирование мероприятий, выступала тренеркой неформального образования, консультировала по здоровому образу жизни. Пробовала себя на разных позициях: от рядового до лидера. Это был опыт, который вот так просто в моем возрасте не найти, а мне дали такую возможность, в меня верили и говорили: „Ты справишься“. И все оказывалось не так уж и страшно, а если и страшно, рядом всегда были те, кто готов помочь и поддержать. Теперь мне, в принципе, не страшно браться за что-то новое. Я могу себя пробовать в разных сферах и верить, что у меня получится, потому что у меня уже был такой опыт и он уже „встроен“ в меня. Так что для меня волонтерство — уникальная возможность не просто найти себя, а раскрыть свою суперсилу».

Маргарита Новицкая, 24 года, преподаватель английского языка

«Я могу быть собой»

«Когда я пришла в ЮНИСЕФ, меня не спрашивали: „А что у тебя с лицом?“ Мне сказали: „Расскажи о себе, о своих интересах. Может, кто-то захочет сделать с тобой совместный проект“. И у меня уже и правда есть и друзья, и своя команда. Меня приняли такой, какая я есть. Я переборола комплексы, связанные с моими особенностями, и поверила в то, что я крутая. Я начала любить себя за свою энергетику, которая солнечная и взрывная, как барабан — так дети говорят. А еще я могу дарить улыбки и добрые эмоции, оставляя теплое послевкусие, как хурма. В жизни я сталкивалась с разными формами буллинга и дискриминаций в связи со своей внешностью, а моя волонтерская деятельность подарила мне возможность быть собой и никому не доказывать, что я имею на это право. ЮНИСЕФ — это место, где тебя уважают как личность, независимо от цвета кожи, национальности, гендера, возраста или особенностей внешности. Это место, где мне тепло и уютно».

По всему миру ЮНИСЕФ поддерживает развитие волонтерского движения и инициатив, которые помогают в реализации миссии организации по защите прав детей. В Беларуси волонтеры участвуют в программной деятельности ЮНИСЕФ с 2016 года. В 2020-м году число волонтеров ЮНИСЕФ насчитывает 480 человек.

Ярослав Алексеев, 20 лет, студент

«Я чувствую свою значимость»

«Мое первое мероприятие ЮНИСЕФ — международная конференция в Минске. Я, старшеклассник, впервые попал на событие такого масштаба и, честно говоря, в первые минуты чувствовал себя неуверенно. При этом уже в финале конференции я выступал за нашу команду с презентацией по теме инклюзии. Меня тогда очень впечатлило, что взрослые люди с интересом слушали то, что я говорю. Это было не формально и не ради камер. Они не относились ко мне свысока — вот что было важно. Впервые в жизни я почувствовал, что диалог детей, подростков со взрослыми возможен. Что я, как подросток, могу влиять на „взрослые“ вопросы. И когда ты в свои 15 понимаешь, что твое мнение имеет значение, что ты в силах что-то донести, это влияет на формирование тебя как личности. Это дает уверенность и чувство значимости. Это рождает критическое мышление. И позволяет выражать свое мнение и защищать точку зрения, даже если она не совпадает с другими „авторитетными“ позициями».

Екатерина Некрашевич, 18 лет, студентка

«Я нашла свое сообщество»

«Сколько себя помню, я всегда стремилась быть в сообществе — это для меня было очень важно. Но я его никогда не находила, пока не пришла в ЮНИСЕФ. Я встретила здесь людей, которые со мной на одной волне. Это люди, для которых важно не просто пройти эту жизнь мимо, а оставить свой вклад и след. Мы вместе обсуждаем проекты, обмениваемся идеями, делимся личным опытом. И каждый раз это расширяет границы моего мира. Когда в тебе есть мысли и идеи, которые не находят отклика, ты чувствуешь себя несчастным и подавленным. А когда ты встречаешь тех, кто их разделяет, ты понимаешь, что ты не один. А когда ты не один, жизнь обретает смысл. И спустя долгое время поисков своей „стаи“ я чувствую себя в своей тарелке, чувствую себя живой, чувствую себя личностью, чувствую гармонию с собой».

Марджан Зарифиан, 30 лет, архитектор, аспирантка

«Я могу делиться своими идеями»

До прихода в ЮНИСЕФ я очень стеснялась говорить по-русски. А здесь я встретила людей, которые помогли мне это стеснение преодолеть. Оказалось, что это не так страшно, как я себе представляла. И благодаря тому, что я стала больше говорить, у меня появились новые друзья из команды волонтеров — и теперь мы можем встретиться, чтобы поболтать за чаем или кофе. Благодаря тому что я «заговорила», у меня появилась возможность делиться своими идеями и мыслями о том, как помочь детям и сделать этот мир лучше. К предложениям и проектам волонтеров в ЮНИСЕФ всегда относятся внимательно, вдохновляют и поддерживают в нас желание создавать и помогают в реализации. Один из моих проектов недавно получил вдохновляющую обратную связь. Было очень приятно и даже позвонила своей семье и поделилась: «Это моя идея!». Они были горды".

Кирилл Суворов, 17 лет, студент

«Я стал смелее»

«Я всегда был стеснительным. Придя в ЮНИСЕФ, я начал участвовать в образовательных вебинарах и тренингах личностного роста, волонтерить на мероприятиях. И каждый раз сталкивался с новыми людьми, новыми задачами и учился их решать. И как-то потихоньку становишься смелее, раскрепощеннее. Немаловажную роль в этом сыграли дети. Я много работал на детских инклюзивных площадках, которые ЮНИСЕФ организовывал на спортивных мероприятиях: с каким-то малышом ты вместе рисуешь, с каким-то идешь играть в домино, с кем-то собираешь башню из кубиков — мне важно было, чтобы каждый ребенок, уходя из детской зоны, стал чуть счастливее и радостнее. Дети тоже научили меня многому: например, свободе в проявлениях себя. И если раньше я был парнем, которому страшно сказать в транспорте: „Передайте за проезд“, — то сейчас я спокойно могу выступать перед большими аудиториями и общаться с новыми людьми».

Каждого, кто причисляет себя к рядам волонтеров, мы поздравляем с вашим личным праздником. Спасибо за ваши теплые, неравнодушные, добрые и заботливые сердца. За то, что вы те, кто делает этот мир лучше!