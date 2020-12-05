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Хозяйство в Березовском районе начало продавать «мраморных» бычков

05.12.2020 08:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ОАО «Нарутовичи» получило разрешение на реализацию элитного мясного скота, сообщает «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

Первые 27 бычков отправлены на Барановичское и Оршанское племпредприятия. А телочки оставлены для формирования собственного большого стада. В будущем здесь рассчитывают на получение прибыли от продажи племенного скота.

Производство качественной говядины — сравнительно новое и перспективное направление в животноводстве. Мраморное мясо, которое своим названием обязано равномерно распределенной жировой прослойке, довольно затратно в производстве, но, соответственно, имеет более высокую стоимость.

 
Теги: Брест
 
 
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Первые 27 бычков отправили на Барановичское и Оршанское племпредприятия.
 
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