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Хозяйство в Березовском районе начало продавать «мраморных» бычков
05.12.2020 08:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ОАО «Нарутовичи» получило разрешение на реализацию элитного мясного скота, сообщает
Первые 27 бычков отправлены на Барановичское и Оршанское племпредприятия. А телочки оставлены для формирования собственного большого стада. В будущем здесь рассчитывают на получение прибыли от продажи племенного скота.
Производство качественной говядины — сравнительно новое и перспективное направление в животноводстве. Мраморное мясо, которое своим названием обязано равномерно распределенной жировой прослойке, довольно затратно в производстве, но, соответственно, имеет более высокую стоимость.
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Первые 27 бычков отправили на Барановичское и Оршанское племпредприятия.
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