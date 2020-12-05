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«Мама настаивала, чтобы мы дружили». Сводные братья и сестры - об отношениях в семье и ревности

05.12.2020 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сводные братья и сестры — это родственники, которых связывает только повторный брак их родителей. И если в отношениях даже родных братьев и сестер бывают не только приятные моменты, то у сводных все немного сложнее. Мы поговорили с такими людьми и узнали, как они стали семьей, была ли ревность к родителям и всегда ли они хорошо общались.

 
 
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