|
А зачем освещать события? Кочанова встретилась со студентами
05.12.2020 13:07 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Наталья Кочанова встретилась сказала студентам журфака, что освещать события в стране не нужно.
Глава Совета Республики и помощница Лукашенко по Минску посетила факультет журналистики БГУ и рассказала о работе СМИ и о тех, кто «хочет раздавить нашу страну».
Вот основные тезисы в цитатах:
Кочанова заявила, что множество независимых СМИ пишут только фейки, а «то, что пишет Муковозчик, например, в СБ, эта реакция на эту ложь».
«То есть правда, истина, достоверность информации абсолютно не важна. А важно, чтобы была «правильная» направленность. Надо хвалить Лукашенко. А если критикуешь, то это на разрушение. Такие СМИ «не должны быть у нас». Это просто кладезь, живой образ человека тоталитарной эпохи, без всяких примесей», -
Любопытный короткий диалог между студентом и Кочановой: «Если репрессировать журналистов и задерживать их, то кто будет освещать все, что происходит?» - ответ: «А зачем это освещать?»
«Разве стоит только добавить, что как раз государственные медиа полностью направлены сегодня на вражду, разжигание социальной и политической ненависти ко всем политическим оппонентам, то есть против большинства населения. Язык БТ сегодня - это язык гражданской войны», - отмечает он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наталья Кочанова встретилась сказала студентам журфака, что освещать события в стране не нужно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)