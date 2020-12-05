А зачем освещать события? Кочанова встретилась со студентами

Наталья Кочанова встретилась сказала студентам журфака, что освещать события в стране не нужно.

Глава Совета Республики и помощница Лукашенко по Минску посетила факультет журналистики БГУ и рассказала о работе СМИ и о тех, кто «хочет раздавить нашу страну», пишет TUT.BY.

Вот основные тезисы в цитатах:

«У нас демократия, да еще какая демократия по сравнению с другими странами».

«Я вам скажу, что те достижения, которые есть в нашей стране за небольшой промежуток времени <…> Сделана огромная работа для того, чтобы создать нормальную страну. Это непросто».

«И говорить, что плохо-плохо-плохо… Когда идет вот эта речь — это речь не о конкретном президенте, речь не конкретно о власти. Это речь о том, что надо раздавить нашу страну. Все это прекрасно понимают, тут далеко ходить не надо».

«Все начинается с порядка и дисциплины. Нельзя допускать беспредел и беспорядок. Если средство массовой информации сегодня [несет] в себе информацию, которая будет нацелена на вражду, на разрушение… Я считаю, такие средства массовой информации не должны быть у нас. А зачем? Для чего? Разрушить? Разбить? Вот хорошо, что у нас раскол в обществе?»

«Я в хороших отношениях с главредом «Нашей Нивы». Но как я могу хорошо относиться к НН, когда обо мне там только ложь? Я всегда была очень открытая, каждый месяц у меня была прямая трансляция, где я отвечала на вопросы».

«Я не видела лжи на БТ. Видели вы - скажите. ... Пока в том, что я вижу на госСМИ, не вижу фактов лжи».

Кочанова заявила, что множество независимых СМИ пишут только фейки, а «то, что пишет Муковозчик, например, в СБ, эта реакция на эту ложь».

«То есть правда, истина, достоверность информации абсолютно не важна. А важно, чтобы была «правильная» направленность. Надо хвалить Лукашенко. А если критикуешь, то это на разрушение. Такие СМИ «не должны быть у нас». Это просто кладезь, живой образ человека тоталитарной эпохи, без всяких примесей», - прокомментировал ситуацию белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Любопытный короткий диалог между студентом и Кочановой: «Если репрессировать журналистов и задерживать их, то кто будет освещать все, что происходит?» - ответ: «А зачем это освещать?»

«Разве стоит только добавить, что как раз государственные медиа полностью направлены сегодня на вражду, разжигание социальной и политической ненависти ко всем политическим оппонентам, то есть против большинства населения. Язык БТ сегодня - это язык гражданской войны», - отмечает он.

Напомним, 3 ноября Наталья Кочанова также встречалась со студентами БГУ и сказала, что пхочет «достучаться» до них. «Закрутили общество, и в том числе молодежь, настроили вот на тот протестный лад, который мы потом увидели», - сказала она о ком-то. Рассказывала о дне выборов, оппозиции, задержаниях, изнасиловааниях.

Например, на вопрос, почему задерживают журналистов, Кочанова заявила, что журналисты работали без аккредитации, а после попросила не зацикливаться на этой теме: «Неужели у вас нет других вопросов?»