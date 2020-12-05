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Консервация с реставрацией - официальное название работ на Кревском замке. Это первое в Беларуси каменное оборонительное сооружение с жилыми функциями. Замок-кастель. Как он выглядел в момент сдачи, сегодня можно лишь предполагать. Документальных источников того периода не сохранилось. Более ста лет Крево ассоциируется лишь с руинами. Бастион был разрушен в ходе Первой мировой войны. Восстановление идет несколько лет. В этом сезоне был укреплен фундамент стен и появились въездные ворота.



Татьяна Ражева, начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома: "Замок - это объект, построенный на рубеже XIII-XIV веков. К сожалению, у нас нет точных строительных чертежей, точных изображений замка, как он выглядел в то время. Те материалы, которые имеются, это материалы с раскопок, проведенных археологами. Это несколько гравюр Орды, которые были сделаны на конец XIX - начало XX века. Замок восстанавливается сейчас по этим крупицам. И то, что появится входная брама, которую из ныне живущих не видел никто, это очень важная эпоха в восстановлении Кревского замка".

О сохранении историко-культурного наследия смотрите в "Главном эфире"

Спасти то, что дошло до наших дней и не допустить дальнейшего разрушения стен. Сохранение историко-культурного наследия - один из приоритетов государственной политики. Именно поэтому из фонда президента по поддержке культуры и искусства в этом году выделены более 800 тысяч рублей на консервацию и реставрацию Крева. Все они освоены. С какими трудностями столкнулись строители, какие сенсации сделали археологи - об этом расскажем завтра в "Главном эфире" .