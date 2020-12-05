|
О восстановлении Кревского замка смотрите в "Главном эфире"
05.12.2020 14:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Консервация с реставрацией - официальное название работ на Кревском замке. Это первое в Беларуси каменное оборонительное сооружение с жилыми функциями. Замок-кастель. Как он выглядел в момент сдачи, сегодня можно лишь предполагать. Документальных источников того периода не сохранилось. Более ста лет Крево ассоциируется лишь с руинами. Бастион был разрушен в ходе Первой мировой войны. Восстановление идет несколько лет. В этом сезоне был укреплен фундамент стен и появились въездные ворота.
О сохранении историко-культурного наследия смотрите в "Главном эфире"
Спасти то, что дошло до наших дней и не допустить дальнейшего разрушения стен. Сохранение историко-культурного наследия - один из приоритетов государственной политики. Именно поэтому из фонда президента по поддержке культуры и искусства в этом году выделены более 800 тысяч рублей на консервацию и реставрацию Крева. Все они освоены. С какими трудностями столкнулись строители, какие сенсации сделали археологи - об этом расскажем завтра в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Консервация с реставрацией - официальное название работ на Кревском замке. Это первое в Беларуси каменное оборонительное сооружение с жилыми функциями....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)