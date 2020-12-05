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Немирный настрой налицо

05.12.2020 14:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отбрасывать цветочки и хвататься за оружие. Своих отнюдь не мирных намерений житель Молодечно даже не скрывал. Оскорблял милиционеров, а также в телеграм-каналах призывал применять насилие в отношении правоохранителей. По всей видимости, интернет-боец рассчитывал остаться нераскрытым. Однако стал фигурантом уголовного дела за оскорбление представителя власти.

В Гродно задержали дебоширов, которые повредили служебное авто

В Гродно задержали двух дебоширов, которые повредили служебный УАЗ. Милиционеров вызвали жильцы одного из домов по улице Домбровского. Просили успокоить шумных соседей. В квартире оперативники встретили выпивающих юношей. Парней, которые не живут в апартаментах, попросили на выход. Далее разговор продолжился уже с владельцами. А гости тем временем отправились к милицейскому авто. Несколько раз ударили по машине. Далее их путь пролегал уже в милицию.

 
Теги: Гродно
 
 
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Отбрасывать цветочки и хвататься за оружие. Своих отнюдь не мирных намерений житель Молодечно даже не скрывал. Оскорблял милиционеров, а также в телеграм-каналах...
 
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