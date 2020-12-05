Милиция увеличила количество рейдовых групп

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Правоохранители увеличили количество рейдовых групп. Милиция вместе с дружинниками регулярно проводит мониторинг общественной безопасности. Из нового - проверка чердаков и крыш. К тому же тандем навещает тех, кто состоит на учете, асоциальных личностей, а также бывших заключенных.



Денис Андрушенко, старший участковый инспектор Московского РУВД г. Минска: "Участковый обязан посещать его по месту жительства, проверять его благосостояние, чтобы он жил хорошо и работал, не допускал рецидив правонарушений. Дружинники оказывают содействие в охране общественного порядка. Совместно с участковым проводят рейды, ходят, оказывают профилактические мероприятия".

Сотрудники ИДН помогают детям и подросткам не оступиться

Инспекторы ИДН также увеличили количество проверок с несовершеннолетними и детьми из неблагополучных семей. Чтобы уберечь ребят от необдуманных поступков, милиционеры посещают подростков на дому и в интернатах.



Александр Романенков, старший участковый инспектор ИДН Московского РУВД г. Минска: "Побеседовать с ребенком так, чтобы он осознал свое поведение, осознал свои ошибки - это очень важно. Мало ребенку сказать, что это делать нельзя. Сейчас дети владеют большим объемом информацией, нежели взрослый. И они гораздо больше знают, чем взрослый. Они прекрасно знают, что можно делать, а что нельзя. Некоторым детям нужны эмоции, контрасты. Чтобы ребенок почувствовал, что ты относишься к нему серьезно, к проступку относишься также серьезно".

Подобный мониторинг общественной безопасности проходит по всей стране.