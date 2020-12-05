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Милиция увеличила количество рейдовых групп
05.12.2020 14:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Правоохранители увеличили количество рейдовых групп. Милиция вместе с дружинниками регулярно проводит мониторинг общественной безопасности. Из нового - проверка чердаков и крыш. К тому же тандем навещает тех, кто состоит на учете, асоциальных личностей, а также бывших заключенных.
Сотрудники ИДН помогают детям и подросткам не оступиться
Инспекторы ИДН также увеличили количество проверок с несовершеннолетними и детьми из неблагополучных семей. Чтобы уберечь ребят от необдуманных поступков, милиционеры посещают подростков на дому и в интернатах.
Александр Романенков, старший участковый инспектор ИДН Московского РУВД г. Минска: "Побеседовать с ребенком так, чтобы он осознал свое поведение, осознал свои ошибки - это очень важно. Мало ребенку сказать, что это делать нельзя. Сейчас дети владеют большим объемом информацией, нежели взрослый. И они гораздо больше знают, чем взрослый. Они прекрасно знают, что можно делать, а что нельзя. Некоторым детям нужны эмоции, контрасты. Чтобы ребенок почувствовал, что ты относишься к нему серьезно, к проступку относишься также серьезно".
Подобный мониторинг общественной безопасности проходит по всей стране.
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Правоохранители увеличили количество рейдовых групп. Милиция вместе с дружинниками регулярно проводит мониторинг общественной безопасности. Из нового - проверка...
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