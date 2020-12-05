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Государство с ограниченными возможностями. Послемайданное разочарование
05.12.2020 14:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОт прежней Украины после Майдана практически ничего не осталось. Теперь это государство с ограниченными возможностями. Полное разочарование, экономический упадок и засилье мафиозных кланов - это все, к чему пришла Украина за последние 6 лет. Так комментируют последствия украинского переворота в блогосфере (видео).
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От прежней Украины после Майдана практически ничего не осталось. Теперь это государство с ограниченными возможностями. Полное разочарование, экономический...
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