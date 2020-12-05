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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Государство с ограниченными возможностями. Послемайданное разочарование От прежней Украины после Майдана практически ничего не осталось. Теперь это государство с ограниченными возможностями. Полное разочарование, экономический...

От прежней Украины после Майдана практически ничего не осталось. Теперь это государство с ограниченными возможностями. Полное разочарование, экономический упадок и засилье мафиозных кланов - это все, к чему пришла Украина за последние 6 лет. Так комментируют последствия украинского переворота в блогосфере (видео).