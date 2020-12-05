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Масштабный автопробег "За единую Беларусь"
05.12.2020 14:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По зову сердца одной дорогой. Патриотический автопробег "За единую Беларусь" стартовал сегодня в Минске.
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По зову сердца одной дорогой. Патриотический автопробег "За единую Беларусь" стартовал сегодня в Минске. По традиции в маршруте водителей знаковые и памятные...
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