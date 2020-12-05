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Масштабный автопробег "За единую Беларусь"

05.12.2020 14:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По зову сердца одной дорогой. Патриотический автопробег "За единую Беларусь" стартовал сегодня в Минске.

По традиции в маршруте водителей знаковые и памятные места родной страны. Колонна уже посетила дом-усадьбу "Дзержиново". Комплекс расположен в Налибокской пуще и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. А в эти минуты автопробег приближается к Центру экологического туризма "Станьково". Участники посетят зоосад и военно-исторический комплекс "Партизанский лагерь".


Финиширует автопробег в урочище "Благовщина". Там в период немецкой оккупации были уничтожены более 150 тысяч человек. Участники посетят место массовых расстрелов и отравлений газом и почтят память мирных граждан. Ведь только отдав дань уважения тем, кто не сломался до последнего, можно по-настоящему научиться ценить мирное небо.

 
Теги: Минск
 
 
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По зову сердца одной дорогой. Патриотический автопробег "За единую Беларусь" стартовал сегодня в Минске. По традиции в маршруте водителей знаковые и памятные...
 
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