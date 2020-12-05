Источник материала: БT

По зову сердца одной дорогой. Патриотический автопробег "За единую Беларусь" стартовал сегодня в Минске.



По традиции в маршруте водителей знаковые и памятные места родной страны. Колонна уже посетила дом-усадьбу "Дзержиново". Комплекс расположен в Налибокской пуще и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. А в эти минуты автопробег приближается к Центру экологического туризма "Станьково". Участники посетят зоосад и военно-исторический комплекс "Партизанский лагерь".



Финиширует автопробег в урочище "Благовщина". Там в период немецкой оккупации были уничтожены более 150 тысяч человек. Участники посетят место массовых расстрелов и отравлений газом и почтят память мирных граждан. Ведь только отдав дань уважения тем, кто не сломался до последнего, можно по-настоящему научиться ценить мирное небо.