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Анатолий Исаченко провел телефонную линию в онлайн-формате

05.12.2020 14:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Телефонную линию в прямом эфире сегодня провел зампредседателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Вице-спикер подчеркнул, что диалог с людьми и решение их проблем - первоочередная задача для всех госслужащих. Новый онлайн-формат поможет привлечь тех, кто до этого не решался позвонить на прямые телефонные линии.


Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сегодня проводим прямую телефонную линию в несколько ином формате. Она будет одновременно проходить в онлайн-режиме, чтобы пользователи Сети видели, с какими вопросами люди обращаются, какие у них проблемы. Именно такой формат общения показывает открытость власти, что мы открыты для общения. Чтобы люди видели, какие вопросы задаются и как они решаются. Своего рода такой контроль".

К слову, до этого в Совете Республики неоднократно использовалась практика проведения тематических стримов в социальных сетях.

 
 
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Телефонную линию в прямом эфире сегодня провел зампредседателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Вице-спикер подчеркнул, что диалог с людьми и решение их...
 
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