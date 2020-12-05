Анатолий Исаченко провел телефонную линию в онлайн-формате

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Телефонную линию в прямом эфире сегодня провел зампредседателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Вице-спикер подчеркнул, что диалог с людьми и решение их проблем - первоочередная задача для всех госслужащих. Новый онлайн-формат поможет привлечь тех, кто до этого не решался позвонить на прямые телефонные линии.







Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сегодня проводим прямую телефонную линию в несколько ином формате. Она будет одновременно проходить в онлайн-режиме, чтобы пользователи Сети видели, с какими вопросами люди обращаются, какие у них проблемы. Именно такой формат общения показывает открытость власти, что мы открыты для общения. Чтобы люди видели, какие вопросы задаются и как они решаются. Своего рода такой контроль".

К слову, до этого в Совете Республики неоднократно использовалась практика проведения тематических стримов в социальных сетях.