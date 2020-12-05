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На связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
05.12.2020 14:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минском облисполкоме на вопросы граждан в субботу ответит управляющий делами Владимир Гуринович, в столичной мэрии - управляющий делами Анна Мательская.
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В Минском облисполкоме на вопросы граждан в субботу ответит управляющий делами Владимир Гуринович, в столичной мэрии - управляющий делами Анна Мательская.
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