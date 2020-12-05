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В Добрушском районе двое школьников отравились таблетками - они в реанимации

05.12.2020 16:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два подростка из Добрушского района оказались в реанимации областной детской больницы, после приема больших доз таблеток-миорелаксантов, сообщает «Добрушскi край».


Фото: pixabay.com

Днем 2 декабря пятиклассница одной из школ райцентра пришла с занятий домой. на кухне на холодильнике девочка увидела таблетки. Мама ребенка пользовалась ими для снятия болей в спине и применяла как противосудорожное средство.

Вечером вернувшись с работы, женщина обнаружила лежащую на кровати с расширенными зрачками и не реагирующую на голос и прикосновения дочку. В состоянии медикаментозного сна 10-летнюю девочку доставили в больницу.

Похожая история произошла двумя днями позже уже в Тереховке. С 14-летним подростком поделился таблетками отчима в школе друг. Школьник выпил 7 таблеток препарата (сейчас выясняется — какого), после чего ему стало плохо. В тяжелом состоянии парня доставили в реанимацию.

 
 
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Два подростка из Добрушского района оказались в реанимации областной детской больницы, после приема больших доз таблеток-миорелаксантов.
 
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