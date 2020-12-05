В Гомеле открылся еще один «Светофор». На этот раз целый гипермаркет

Источник материала: Tut.by

В Гомеле появился еще один магазин низких цен «Светофор». Разместился он на улице Могилевской — там, где раньше располагался строительный магазин «ОМА».





Это уже шестой «Светофор» в Гомеле. но такой крупный — первый. Торговая площадь гипермаркета составляет 2,6 тысячи м2. В новом магазине представлено 1,5 тысячи наименований товаров.

В Беларусь российская сеть пришла в 2017 году — здесь ее развивают две компании «МосПродуктСервис» и «ЛенПродуктСервис».