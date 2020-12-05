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В Гомеле открылся еще один «Светофор». На этот раз целый гипермаркет

05.12.2020 16:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле появился еще один магазин низких цен «Светофор». Разместился он на улице Могилевской — там, где раньше располагался строительный магазин «ОМА».


Это уже шестой «Светофор» в Гомеле. но такой крупный — первый. Торговая площадь гипермаркета составляет 2,6 тысячи м2. В новом магазине представлено 1,5 тысячи наименований товаров.

В Беларусь российская сеть пришла в 2017 году — здесь ее развивают две компании «МосПродуктСервис» и «ЛенПродуктСервис».

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле появился еще один магазин низких цен «Светофор». Разместился он на улице Могилевской - там, где раньше располагался строительный магазин «ОМА».
 
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