ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В поликлиниках Гродненской области приостанавливают оказание плановой помощи. Как в других регионах?

05.12.2020 16:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В поликлиниках Гродно приостанавливают оказание плановой медпомощи. Об этом сообщили в управлении организации медпомощи главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома. При этом водительские комиссии и для трудоустройства, к примеру, продолжают работать. Мы позвонили в две поликлиники Гродно, сегодня еще можно было записаться на плановый прием на следующую неделю к профильным специалистам, в том числе к офтальмологу или неврологу. Также сообщается о приостановке оказания плановой медпомощи и в других населенных пунктах Гродненской области.

В Брестской и Гомельской областях подобные ограничения не вводили, об этом сообщили главных управлениях по здравоохранению облисполкомов. По остальным регионам сегодня не удалось получить информацию.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

— Плановая медицинская помощь у нас пока приостановлена, диспансеризация, профосмотры. Но для трудоустройства комиссия работает, водительская комиссия работает. Поэтому сказать, что у нас сегодня будут закрыты поликлиники, нет. Если нужно оказать экстренную помощь, пожалуйста, приходите в поликлинику вам окажут любой объем медицинской помощь, — сообщили в управлении организации медпомощи главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома.

С какого числа приостанавливается оказание плановой медпомощи, в управлении не уточнили.

По данным телеканала «Беларусь-4», временно приостанавливают оказание плановой медицинской помощи поликлиники и амбулатории не только в Гродно, и в целом в области. В Главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома рассказали, что решение принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также своевременным оказанием квалифицированной помощи больным COVID-19 и контактировавшим с ними лицам. «Плановая помощь остается детскому населению и некоторые виды специализированной медицинской помощи. Это ортопедо-травматологическая помощь и некоторые виды другие, которые невозможно отсрочить на сегодняшний день», — уточнили телеканалу в Главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома. О числе, с которого приостанавливается оказание плановой медпомощи, также не сообщается.

Мы позвонили в две поликлиники Гродно, сегодня еще можно было записаться на плановый прием на следующую неделю. К примеру, в Гродненской центральной городской поликлинике были доступны онлайн талоны к офтальмологу на 7, 9, 10 или 11 декабря. На каждый из дней было по два свободных времени. Есть также один талон на 8 декабря к онкологу. Хватает свободных «окон» на следующую неделю к трем неврологам.

— Специалисты работают, но мы не можем вам предложить плановую помощь, грубо говоря, на неделю вперед записать, спланировать на 2 недели, но ежедневно день в день, даже неделя в неделю запись ведем. И работают, по крайней мере, на сегодняшний день, и неврологи, и офтальмологи, и лоры. Консультируют. Просто длительная плановая помощь прекращена и та плановая, которая может терпеть, грубо говоря, — пояснили в поликлинике. — Запись ведется в любом случае, но она не ведется на такой длительный период, как было раньше. И возможно сократится количество врачей, ведущих прием. Но в любом случае и офтальмологи, и лоры, и неврологи, все будут смотреть.

В городской поликлинике № 5 в Гродно рассказали, что в понедельник можно позвонить и записаться на плановый прием к врачу, примеру, офтальмологу. При этом уточнили, что про приостановку в оказании плановой медпомощи пока не сообщали. В поликлинике рекомендовали, что «если не что-то срочное, то лучше повременить» с походами к врачам.

В Брестской и Гомельской областях подобные ограничения не вводили. «Плановая медицинская помощь как оказывалась, так и оказывается», — сообщили в главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома.

Напомним, 4 декабря стало известно, что в минских поликлиниках приостанавливают оказание плановой медицинской помощи. Это связано с COVID-19. Соответствующий приказ № 632 издал Комитет по здравоохранению. Как пояснили в справке одной из поликлиник столицы, с понедельника, действительно, отменены талоны, которые касаются плановой помощи.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В поликлиниках Гродно приостанавливают оказание плановой медпомощи. Мы позвонили в две поликлиники, сегодня еще можно было записаться на плановый прием на...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Добрушском районе двое школьников отравились таблетками - они в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика