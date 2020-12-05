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В поликлиниках Гродненской области приостанавливают оказание плановой помощи. Как в других регионах?
05.12.2020 16:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В поликлиниках Гродно приостанавливают оказание плановой медпомощи. Об этом сообщили в управлении организации медпомощи главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома. При этом водительские комиссии и для трудоустройства, к примеру, продолжают работать. Мы позвонили в две поликлиники Гродно, сегодня еще можно было записаться на плановый прием на следующую неделю к профильным специалистам, в том числе к офтальмологу или неврологу. Также сообщается о приостановке оказания плановой медпомощи и в других населенных пунктах Гродненской области.
В Брестской и Гомельской областях подобные ограничения не вводили, об этом сообщили главных управлениях по здравоохранению облисполкомов. По остальным регионам сегодня не удалось получить информацию.
— Плановая медицинская помощь у нас пока приостановлена, диспансеризация, профосмотры. Но для трудоустройства комиссия работает, водительская комиссия работает. Поэтому сказать, что у нас сегодня будут закрыты поликлиники, нет. Если нужно оказать экстренную помощь, пожалуйста, приходите в поликлинику вам окажут любой объем медицинской помощь, — сообщили в управлении организации медпомощи главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома.
С какого числа приостанавливается оказание плановой медпомощи, в управлении не уточнили.
По данным
Мы позвонили в две поликлиники Гродно, сегодня еще можно было записаться на плановый прием на следующую неделю. К примеру, в Гродненской центральной городской поликлинике были доступны онлайн талоны к офтальмологу на 7, 9, 10 или 11 декабря. На каждый из дней было по два свободных времени. Есть также один талон на 8 декабря к онкологу. Хватает свободных «окон» на следующую неделю к трем неврологам.
— Специалисты работают, но мы не можем вам предложить плановую помощь, грубо говоря, на неделю вперед записать, спланировать на 2 недели, но ежедневно день в день, даже неделя в неделю запись ведем. И работают, по крайней мере, на сегодняшний день, и неврологи, и офтальмологи, и лоры. Консультируют. Просто длительная плановая помощь прекращена и та плановая, которая может терпеть, грубо говоря, — пояснили в поликлинике. — Запись ведется в любом случае, но она не ведется на такой длительный период, как было раньше. И возможно сократится количество врачей, ведущих прием. Но в любом случае и офтальмологи, и лоры, и неврологи, все будут смотреть.
В городской поликлинике № 5 в Гродно рассказали, что в понедельник можно позвонить и записаться на плановый прием к врачу, примеру, офтальмологу. При этом уточнили, что про приостановку в оказании плановой медпомощи пока не сообщали. В поликлинике рекомендовали, что «если не что-то срочное, то лучше повременить» с походами к врачам.
В Брестской и Гомельской областях подобные ограничения не вводили. «Плановая медицинская помощь как оказывалась, так и оказывается», — сообщили в главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома.
Напомним, 4 декабря
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В поликлиниках Гродненской области приостанавливают оказание плановой помощи. Как в других регионах?
В поликлиниках Гродно приостанавливают оказание плановой медпомощи. Мы позвонили в две поликлиники, сегодня еще можно было записаться на плановый прием на...
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