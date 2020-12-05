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Накануне в Витебске прошли региональные отборы к XXX Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни, а также

к XIX Международному детскому музыкальному конкурсу "Витебск 2021". Участники конкурсных прослушиваний представили по две композиции авторства славянских композиторов и эстрадные произведения. Звучали известные мировые хиты. Среди соискателей путевки на "Славянский базар" более 40 исполнителей из всех районов Витебской области.

"С самого начала года мы трепетно подбирали сам репертуар и старались найти такой репертуара, который раскроет мой голос полностью".

"Славянский базар" - это самый крутой конкурс. Я мечтаю на нем выступить".

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске": "У нас в этом году рекордное количество детей, 29 представителей со всех районов области приехало и более 15 взрослых. Активные ребята, можно посмотреть, какая аура царит, все распеваются, будут первые выносить свое творчество на суд жюри".

Региональные отборочные туры на "Славянский базар"



Региональный этап национальных отборов к международным конкурсам юбилейного XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" стартовал 12 ноября. Прослушивания уже прошли в Гомеле, Могилеве, Минской области, Гродно.



7 декабря отбор пройдет и в Минске. Завершится первый этап отборочных туров 11 декабря в Брестской области. Победители национального отбора представят нашу страну в вокальных конкурсах предстоящего форума искусств.