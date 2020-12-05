ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какова цель тех, кто переписывает историю, расскажем завтра в "Главном эфире"

05.12.2020 16:55 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В последние годы мы все чаще сталкиваемся с попытками переписать историю. На постсоветском пространстве (где-то в большей, а где-то в меньшей степени) развернулась информационная война, которая выходит в реальное поле. Реабилитация нацизма, марши ветеранов СС и знамена предателей родины. Преступлениям белорусских предателей, которые в годы войны примкнули к Гитлеру и режиму Третьего рейха, фактически находят оправдание. Мол, они не изменники, а жертвы обстоятельств.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Белорусские ультрарадикальные националисты, которые стали нацистами по убеждению. И также, как и сегодняшние, те получали финансирование из Третьего рейха из Берлина, потом уже сделали берлинский центр. Белорусские коллаборационисты, которые ходили под бело-красно-белым флагом с 1941 по 1944 год были носителями нацистских идей, национал-социализма или фашизма, если проще. Когда мы говорим про сегодняшний день, почему это так важно, потому что и сегодня есть адепты этого движения, этого течения. Подчеркну, не либералы, не демократы, не социалисты, а именно нацисты. Для этого просто нужно заглянуть в белорусскоязычный сегмент интернета, чтобы увидеть, что все коллаборационисты, те, кто создавал военные формирования и против партизана, и против мирного населения, показываются как национальные герои Беларуси. Они для них национальные герои: Радослав Островский, Витушко, Родзько. Они все для них герои, хотя эти герои отмечены совсем не по-геройски".

Историческая диверсия ведется на территории постсоветского пространства. А бывают ли чуть-чуть фашисты и чуть-чуть предатели? Какова цель тех, кто переписывает историю, очерняя наше прошлое? Расскажем завтра в "Главном эфире".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последние годы мы все чаще сталкиваемся с попытками переписать историю. На постсоветском пространстве (где-то в большей, а где-то в меньшей степени) развернулась...
 
Новости дня
Новости общества
 
Масштабный автопробег "За единую Беларусь"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика