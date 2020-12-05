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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какова цель тех, кто переписывает историю, расскажем завтра в "Главном эфире" В последние годы мы все чаще сталкиваемся с попытками переписать историю. На постсоветском пространстве (где-то в большей, а где-то в меньшей степени) развернулась...

В последние годы мы все чаще сталкиваемся с попытками переписать историю. На постсоветском пространстве (где-то в большей, а где-то в меньшей степени) развернулась информационная война, которая выходит в реальное поле. Реабилитация нацизма, марши ветеранов СС и знамена предателей родины. Преступлениям белорусских предателей, которые в годы войны примкнули к Гитлеру и режиму Третьего рейха, фактически находят оправдание. Мол, они не изменники, а жертвы обстоятельств.Историческая диверсия ведется на территории постсоветского пространства. А бывают ли чуть-чуть фашисты и чуть-чуть предатели? Какова цель тех, кто переписывает историю, очерняя наше прошлое? Расскажем завтра в