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Какова цель тех, кто переписывает историю, расскажем завтра в "Главном эфире"
05.12.2020 16:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ последние годы мы все чаще сталкиваемся с попытками переписать историю. На постсоветском пространстве (где-то в большей, а где-то в меньшей степени) развернулась информационная война, которая выходит в реальное поле. Реабилитация нацизма, марши ветеранов СС и знамена предателей родины. Преступлениям белорусских предателей, которые в годы войны примкнули к Гитлеру и режиму Третьего рейха, фактически находят оправдание. Мол, они не изменники, а жертвы обстоятельств.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Белорусские ультрарадикальные националисты, которые стали нацистами по убеждению. И также, как и сегодняшние, те получали финансирование из Третьего рейха из Берлина, потом уже сделали берлинский центр. Белорусские коллаборационисты, которые ходили под бело-красно-белым флагом с 1941 по 1944 год были носителями нацистских идей, национал-социализма или фашизма, если проще. Когда мы говорим про сегодняшний день, почему это так важно, потому что и сегодня есть адепты этого движения, этого течения. Подчеркну, не либералы, не демократы, не социалисты, а именно нацисты. Для этого просто нужно заглянуть в белорусскоязычный сегмент интернета, чтобы увидеть, что все коллаборационисты, те, кто создавал военные формирования и против партизана, и против мирного населения, показываются как национальные герои Беларуси. Они для них национальные герои: Радослав Островский, Витушко, Родзько. Они все для них герои, хотя эти герои отмечены совсем не по-геройски".
Историческая диверсия ведется на территории постсоветского пространства. А бывают ли чуть-чуть фашисты и чуть-чуть предатели? Какова цель тех, кто переписывает историю, очерняя наше прошлое? Расскажем завтра в
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В последние годы мы все чаще сталкиваемся с попытками переписать историю. На постсоветском пространстве (где-то в большей, а где-то в меньшей степени) развернулась...
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