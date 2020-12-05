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В проекте участвовали Россия, Беларусь и Армения. Для этих стран Евразийская экономическая комиссия создала единую базу данных о тестах COVID. Данные о результате пассажира теперь будут заноситься в общую базу прямо в лаборатории. И служащие пограничного контроля в аэропортах и на сухопутных границах будут иметь доступ к базе и проверять информацию на месте. Для этого пассажирам нужно скачать цифровое приложение, на которое после лабораторного теста им придет QR-код. Его и надо будет показать пограничникам. Это позволит гражданам свободно путешествовать, а странам - управлять рисками заражения.



Тигран Саркисян, зампредседателя правления Евразийского банка развития: "Что важно, что наши QR-коды, вот такие зеленые QR-коды, они будут считываться в ресторанах, барах, в местах, где проводятся общественные мероприятия. Соответствующие органы в онлайн-режиме сразу связываются с национальным сегментом и проверяют достоверность этого QR-кода. И эта задача сегодня решена. Т.е. это такой цифровой продукт, который позволяет в условиях пандемии нам всем управлять этими рисками".

Скоро в приложении "Путешествуй без COVID 19” появятся новые дополнительные функции. Появится информация о гражданах, которые получили вакцину от вируса, а также медицинскую страховку. В ближайшее время приложение заработает на всем пространства Евразийского экономического союза.