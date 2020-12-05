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Фильм "10 дней ада" сегодня после "Панорамы"

05.12.2020 18:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лагерь смерти на переднем крае обороны. Лесные болота в районе населенного пункта Озаричи с личного разрешения Гитлера превратили в полигон для бактериологического оружия. 50 тысяч стариков, женщин и детей были заражены сыпным тифом, чтобы болезнь перекинулась на солдат Красной армии. Таким образом нацисты пытались остановить наступление советских войск. Уничтожения мирного населения в Озаричах на Нюрнбергском процессе назовут самым страшным преступлением вермахта за годы Второй мировой войны.

"10 дней ада" - документальный фильм Агентства теленовостей сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".

 
Теги: Новости
 
 
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Лагерь смерти на переднем крае обороны. Лесные болота в районе населенного пункта Озаричи с личного разрешения Гитлера превратили в полигон для...
 
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