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Автопробег "За единую Беларусь"

05.12.2020 21:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из Минска в урочище Благовщина. Участники автопробега "За единую Беларусь" продолжают колесить по самым значимым и уникальным местам нашей страны. Желание показать любовь к родине и сохранить мир разделяют все больше автолюбителей с каждого уголка Беларуси. Длинная автоколонна привлекает внимание прохожих и государственной символикой.


Конечной точкой сегодняшнего маршрута станет урочище Благовщина. Это вторая очередь мемориального комплекса Тростенец - место массовых расстрелов и отравления газом. Здесь участники автопробега возложат цветы.

 
Теги: Минск
 
 
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Из Минска в урочище Благовщина. Участники автопробега "За единую Беларусь" продолжают колесить по самым значимым и уникальным местам нашей страны. Желание...
 
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