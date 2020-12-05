Источник материала: БT

Из Минска в урочище Благовщина. Участники автопробега "За единую Беларусь" продолжают колесить по самым значимым и уникальным местам нашей страны. Желание показать любовь к родине и сохранить мир разделяют все больше автолюбителей с каждого уголка Беларуси. Длинная автоколонна привлекает внимание прохожих и государственной символикой.



Конечной точкой сегодняшнего маршрута станет урочище Благовщина. Это вторая очередь мемориального комплекса Тростенец - место массовых расстрелов и отравления газом. Здесь участники автопробега возложат цветы.