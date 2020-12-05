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Автопробег "За единую Беларусь"
05.12.2020 21:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Из Минска в урочище Благовщина. Участники автопробега "За единую Беларусь" продолжают колесить по самым значимым и уникальным местам нашей страны. Желание показать любовь к родине и сохранить мир разделяют все больше автолюбителей с каждого уголка Беларуси. Длинная автоколонна привлекает внимание прохожих и государственной символикой.
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Из Минска в урочище Благовщина. Участники автопробега "За единую Беларусь" продолжают колесить по самым значимым и уникальным местам нашей страны. Желание...
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