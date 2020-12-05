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Роман Новиков - герой нового мини-сезона проекта "Поколение.by"

05.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для них равнодушие - это табу. Они готовы оказать бескорыстную помощь всем, кто в ней нуждается. Дело их жизни не предполагает выходных. Это история про добровольный труд и готовность поддержать делом 24 на 7. Кстати, сегодня - Всемирный день волонтера. Каково это - заниматься любимым делом - в новой серии мини-сезона проекта "Поколение.by" расскажет Роман Новиков. Роме всего 18, а он уже заработал громкий статус "Волонтер года", проявил себя в социально значимых проектах нашей страны. От адресной помощи до восстановления святынь Беларуси и поддержки экологии.
 
 
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Для них равнодушие - это табу. Они готовы оказать бескорыстную помощь всем, кто в ней нуждается. Дело их жизни не предполагает выходных. Это история про добровольный...
 
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