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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роман Новиков - герой нового мини-сезона проекта "Поколение.by" Для них равнодушие - это табу. Они готовы оказать бескорыстную помощь всем, кто в ней нуждается. Дело их жизни не предполагает выходных. Это история про добровольный...

Для них равнодушие - это табу. Они готовы оказать бескорыстную помощь всем, кто в ней нуждается. Дело их жизни не предполагает выходных. Это история про добровольный труд и готовность поддержать делом 24 на 7. Кстати, сегодня - Всемирный день волонтера. Каково это - заниматься любимым делом - в новой серии мини-сезона проектарасскажет Роман Новиков. Роме всего 18, а он уже заработал громкий, проявил себя в социально значимых проектах нашей страны. От адресной помощи до восстановления святынь Беларуси и поддержки экологии.