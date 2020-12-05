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Роман Новиков - герой нового мини-сезона проекта "Поколение.by"
05.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДля них равнодушие - это табу. Они готовы оказать бескорыстную помощь всем, кто в ней нуждается. Дело их жизни не предполагает выходных. Это история про добровольный труд и готовность поддержать делом 24 на 7. Кстати, сегодня - Всемирный день волонтера. Каково это - заниматься любимым делом - в новой серии мини-сезона проекта
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Для них равнодушие - это табу. Они готовы оказать бескорыстную помощь всем, кто в ней нуждается. Дело их жизни не предполагает выходных. Это история про добровольный...
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