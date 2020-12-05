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А. Арутюнов: За год пандемии врачи и здравоохранение приобрели бесценный опыт
05.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВирусу COVID-19 уже год. И за это время здравоохранение и врачи приобрели огромный бесценный опыт. Поэтому, несмотря на высокий процент заражения людей во время второй волны, мы уже знаем и понимаем, кто попадает в зону риска, как бороться за качество жизни тех пациентов, которые болеют, и как увеличить скорость их выздоровления.
Своим мнением в борьбе с COVID-19 с нашим каналом поделился профессор, доктор медицинских наук, генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов Александр Арутюнов.
Александр Арутюнов, профессор, доктор медицинских наук, генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов: "Как оказалось, он способен поражать практически все органные системы в организме. Действительно были сформированы группы риска, это и пожилые люди, и на самом деле - это люди - носители хронических заболеваний. Пациенты с высокими неконтролируемыми цифрами давления, с сахарным диабетом, с избыточной массой тела действительно оказываются в зоне риска этого вируса дополнительно. Но это не означает, что у них гарантированно инфекция будет протекать в тяжелой форме, нет! Ни в коем случае. Но у них больше шанс на яркое клиническое течение. Людям, не имеющим этих состояний, более молодым пациентам, больше шансов на бессимптомное течение этой вирусной инфекции. Совершенно четкое понимание того, что делать, за год уже было сформировано. Думаю, что это позволяет радикально бороться за качество жизни тех пациентов, которые болеют, и за скорость их выздоровления".
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Вирусу COVID-19 уже год. И за это время здравоохранение и врачи приобрели огромный бесценный опыт. Поэтому, несмотря на высокий процент заражения людей во время второй...
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