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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Арутюнов: За год пандемии врачи и здравоохранение приобрели бесценный опыт Вирусу COVID-19 уже год. И за это время здравоохранение и врачи приобрели огромный бесценный опыт. Поэтому, несмотря на высокий процент заражения людей во время второй...

Вирусу COVID-19 уже год. И за это время здравоохранение и врачи приобрели огромный бесценный опыт. Поэтому, несмотря на высокий процент заражения людей во время второй волны, мы уже знаем и понимаем, кто попадает в зону риска, как бороться за качество жизни тех пациентов, которые болеют, и как увеличить скорость их выздоровления.Своим мнением в борьбе с COVID-19 с нашим каналом поделился профессор, доктор медицинских наук, генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов Александр Арутюнов.