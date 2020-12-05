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"Галасы зместа" дали первый сольник в Минске
05.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПроисходящее в нашей стране не оставляет в стороне ни одного белоруса. Не молчит и творчество. Народная группа, которая менее чем за полгода сняла с рока клише протестной музыки, дала концерт в Минске. "Галасы зместа" - название в музыкальной жизни Беларуси новое, но из-за актуальности текстов уже вошло в топы белорусского YouTube.
Только за ноябрь - полмиллиона просмотровПереводчик с китайского, детский психолог и профессиональные музыканты - кстати, все из Барановичей - решили выразить свою гражданскую позицию. Правда, не на улице с лозунгами, а музыкальной сатирой на интернет-площадках. Сочинений на злобу дня об оппозиционерах, которые "в Прибалтике сидят", и квестов под кодовым названием "мирный протест" собралось уже под два десятка. И вот сегодня впервые ироничные авторские песни с политическим подтекстом вышли на оффлайн-сцену. Причем свое мнение "из глубинки" озвучили в Купаловском театре. Живое и откровенное исполнение воспринялось с первой песни с овациями.
О белорусской повестке с интонациями Бориса Гребенщикова и вкраплениями популярных мелодийКаждый трек - с долей шутки и сарказма, и это объяснимо: в молодости участники группы играли в Высшей лиге КВН. Недавно у группы появился и официальный сайт с видео и текстами песен.
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Происходящее в нашей стране не оставляет в стороне ни одного белоруса. Не молчит и творчество. Народная группа, которая менее чем за полгода сняла с рока клише...
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