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В Раубичах подготовили первую лыжную трассу зимнего сезона

05.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сейчас как никогда белорусам необходимо консолидироваться и бросить все силы на укрепление имиджа страны (в том числе и на международных соревнованиях) и стремиться для этого показывать самый высокий результат, заявил сегодня министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в Раубичах, отвечая на вопросы журналистов.

Продолжает расти количество подписей под обращением к мировой общественности 



В частности, он подчеркнул: в стране для развития спорта создано очень многое, что позволяет сконцентрироваться на достижении высших результатов. На данный момент под письмом спортсменов к мировой общественности подписалось около 3000 неравнодушных к судьбе страны белорусов.

Качество и длину покрова в комплексе в Минском районе проконтролировал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук 

Сегодня же Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" завершил подготовку к зимнему сезону, соорудив первую трассу на 400 метров. Уже не впервые себя проявили снежные пушки, которые помогали готовить трассы и для профессиональных соревнований по биатлону, фристайлу и лыжным гонкам.



Лично качество и длину покрова в комплексе в Минском районе проконтролировал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, который провел лыжную тренировку. По словам руководителя спортивной отрасли, к этому моменту подобные трассы подготовлены в Городке и Новополоцке в Витебской области. Снежная трасса в Раубичах продолжит увеличиваться. Команда комплекса будет наращивать объемы, когда наступит более холодная погода.

 
 
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Сейчас как никогда белорусам необходимо консолидироваться и бросить все силы на укрепление имиджа страны (в том числе и на международных соревнованиях) и...
 
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