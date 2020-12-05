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Т. Монтян о том, как Запад качает Беларусь
05.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУкраинская журналистка Татьяна Монтян - о том, почему Запад качает Беларусь и имеют ли эти усилия хоть какие-то шансы на успех.
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Украинская журналистка Татьяна Монтян - о том, почему Запад качает Беларусь и имеют ли эти усилия хоть какие-то шансы на успех.
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