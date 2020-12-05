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Автопробег "За единую Беларусь" проходит в стране
05.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня неравнодушные водители уже посетили дом-усадьбу "Дзержиново". Находится она в Налибокской пуще и внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Побывали и в Центре экологического туризма "Станьково" в Дзержинском районе. А в эти минуты колонна направляется в сторону Минска. Участники посетят урочище Благовщина. Это место массовых расстрелов находится в мемориальном комплексе "Тростенец". Автолюбители почтят память мирных граждан, убитых во время Великой Отечественной войны.
Для многих участников
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Сегодня неравнодушные водители уже посетили дом-усадьбу "Дзержиново". Находится она в Налибокской пуще и внесена в Государственный список историко-культурных...
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