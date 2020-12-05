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Сенаторы продолжают решать проблемы людей
05.12.2020 22:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сенаторы продолжают решать проблемы людей, а также выявлять системные вопросы, волнующие население.
Сегодня прямую телефонную линию проводит заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко в новом для Беларуси формате. В ходе ее будет организована запись разговора и онлайн-трансляция, что позволит продемонстрировать на практике механизмы работы с обращениями граждан, а также предоставить возможность наибольшему количеству людей обратиться с вопросами. Звонки принимаются с 09:00 до 12:00.
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Сенаторы продолжают решать проблемы людей, а также выявлять системные вопросы, волнующие население. Сегодня прямую телефонную линию проводит заместитель...
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