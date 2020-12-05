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Онлайн или без объятий: где белорусские дети смогут встретить Деда Мороза

06.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Заявки на общение с Дедом Морозом уже принимаются, но COVID-19 внес свои коррективы и в празднование Нового года.

В Беловежской пуще, к примеру, будет организовано общение с Дедом Морозом в Skype. Сотрудники Национального парка с начала декабря начали принимать заявки от всех желающих, но есть несколько нюансов. 

© Sputnik / Владимир Песня
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Во-первых, общение с зимним волшебником будет платным. Во-вторых, общаться Дед Мороз будет лишь три раза в неделю: пятницу, субботу и воскресенье. Все это не мешает сказочной резиденции в Беловежской пуще продолжать принимать гостей. Естественно, масочный режим и социальное дистанцирование обязательны для всех.

Есть возможность пообщаться с Дедом Морозом и в минском парке Горького. Всех желающих сразу предупреждают: без поцелуев и объятий. Для тех, кто захочет сфотографироваться для личного альбома или социальных сетей, Дед Мороз может выйдет на крыльцо своей резиденции.

Живое общение также будет проходить на улице. Посетить дом Деда Мороза можно, но только в маске и после обязательной дезинфекции всех поверхностей. Двери избушки будут открыты с 23 декабря по 7 января включительно. Правда, записываться на прием стоит заранее.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Пандемия коронавируса повлияла на общение Деда Мороза с детьми и в Беловежской пуще, и в минском парке Горького.
 
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