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Участники традиционного автопробега "За единую Беларусь!" почтили память жертв фашистской оккупации

06.12.2020 10:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Автопробег "За единую Беларусь!" финишировал. Буквально час назад неравнодушные автолюбители посетили урочище Благовщина.Там же возложили цветы и почтили память 150 тысяч погибших в одном из крупнейших концлагерей Европы. Сама же программа маршрута оказалась насыщенной: участники стартовали в 9 утра, первой локацией стала усадьба Дзержиново в Налибокской пуще. Побывали и в центре экологического туризма "Станьково" в Дзержинском районе. Общий маршрут составил около 200 километров.

Для многих участников автопробег - это не просто встреча с единомышленниками, которые хотят спокойствия и процветания на родной земле

Но и мотивация - сделать мир добрее и лучше. Так, на старте была установлена «елка желаний». На ней - письма детей, которым не от кого ждать подарка. Небезразличные водители исполнят эти мечты: купят необходимые вещи, а уже при следующих поездках лично или дистанционно передадут подарки.

 
 
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Автопробег "За единую Беларусь!" финишировал. Буквально час назад неравнодушные автолюбители посетили урочище Благовщина.Там же возложили цветы и почтили память...
 
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