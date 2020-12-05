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Участники традиционного автопробега "За единую Беларусь!" почтили память жертв фашистской оккупации
06.12.2020 10:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Для многих участников автопробег - это не просто встреча с единомышленниками, которые хотят спокойствия и процветания на родной землеНо и мотивация - сделать мир добрее и лучше. Так, на старте была установлена «елка желаний». На ней - письма детей, которым не от кого ждать подарка. Небезразличные водители исполнят эти мечты: купят необходимые вещи, а уже при следующих поездках лично или дистанционно передадут подарки.
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Автопробег "За единую Беларусь!" финишировал. Буквально час назад неравнодушные автолюбители посетили урочище Благовщина.Там же возложили цветы и почтили память...
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