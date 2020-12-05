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Для многих участников автопробег - это не просто встреча с единомышленниками, которые хотят спокойствия и процветания на родной земле

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участники традиционного автопробега "За единую Беларусь!" почтили память жертв фашистской оккупации Автопробег "За единую Беларусь!" финишировал. Буквально час назад неравнодушные автолюбители посетили урочище Благовщина.Там же возложили цветы и почтили память...

финишировал. Буквально час назад неравнодушные автолюбители посетили урочище Благовщина.Там же возложили цветы и почтили память 150 тысяч погибших в одном из крупнейших концлагерей Европы. Сама же программа маршрута оказалась насыщенной: участники стартовали в 9 утра, первой локацией стала усадьба Дзержиново в Налибокской пуще. Побывали ив Дзержинском районе. Общий маршрут составил около 200 километров.Но и мотивация - сделать мир добрее и лучше. Так, на старте была установлена «елка желаний». На ней - письма детей, которым не от кого ждать подарка. Небезразличные водители исполнят эти мечты: купят необходимые вещи, а уже при следующих поездках лично или дистанционно передадут подарки.