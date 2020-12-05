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Милиционер в Волковыске помог пенсионерке с установкой забора и отыскать афериста

06.12.2020 10:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отыскать афериста и помочь с решением бытового вопроса. Милиционер в Волковыске помог пенсионерке с установкой забора, а также нашел недобросовестного мастера, который взял у пожилой женщины деньги за материалы и установку ограждения. Вот только услуга так и не была выполнена в полном объеме. Работнику женщина передала более 2 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возврате владелице этой суммы. 

 
 
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Отыскать афериста и помочь с решением бытового вопроса. Милиционер в Волковыске помог пенсионерке с установкой забора, а также нашел недобросовестного мастера,...
 
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