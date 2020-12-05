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В Беларуси продолжается масштабная проверка водителей такси

06.12.2020 12:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С начала мониторинга выявлено более 500 нарушений. При этом особое внимание уделяют вопросам безопасности, ведь аварии с участием таксистов - не редкость.  Разбираемся, как выбрать извозчика, чтобы не пожалеть о поездке? 

От внешнего оформления до наличия всех необходимых документов

В эти дни во всех регионах страны проходят особые мероприятия по контролю за водителями такси. Основная цель - проверка соблюдения перевозчиками мер безопасности. В транспортной инспекции отмечают негативную тенденцию: с увеличением числа авто на дорогах растет и количество нарушений. Среди самых распространенных нарушений - непройденный ТО, эксплуатация автомобилей с неисправностями, несоблюдение режима труда и отдыха, а также вопросы при прохождении медицинского осмотра и технического контроля авто перед выездом на линию. 

С начала рейдов инспекторы проверили больше 600 таксистов. Выявлено около 500 нарушений 

Добавлю, что мониторинг проходит по всей стране. И уже с начала рейдов инспекторы проверили больше 600 таксистов. Выявлено около 500 нарушений.

Сергей Белкин, замначальника управления контроля автотранспорта по Минску и Минской области транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: "В транспортную инспекцию обращаются с заявлениями о нарушении действующего законодательства. Основная часть заявлений - это отсутствие внешнего и внутреннего оформления автомобилей и провоз пассажира за наличный расчет без кассового аппарата, эти же нарушения мы выявляем на линии".

Особое внимание и соблюдение требований по внешнему оформлению такси - в текущем году таких почти 600 нарушений. Казалось бы, пустяк - внешний вид. Тем не менее, несоответствия уже намекают пассажиру, что извозчик может быть не самым честным.

Сотрудники налоговой совместно с инспекторами также выходят в рейды

Самое главное требование от них - наличие кассового аппарата, подключенного к таксометру. Еще одна интересная деталь - если клиент намерен расплатиться наличкой, но водитель не может дать чек, то за поездку можно не платить. Добавлю, что по итогам проверки будут выработаны конкретные предложения и для законодателей. 

Не наказать, а предупредить

Основа всех этих рейдов - безопасность движения. Поэтому транспортная инспекция проводит проверки и по фактам ДТП с участием такси. С начала года зарегистрировано больше 60 таких аварий, 39 из них - по вине извозчиков. В этих ДТП погибли 13 человек, 62 ранены. Вместе с тем, не наказать, а напомнить и предупредить о правилах - вот главная задача мониторинга.

 
Теги: Минск
 
 
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С начала мониторинга выявлено более 500 нарушений. При этом особое внимание уделяют вопросам безопасности, ведь аварии с участием таксистов - не редкость. ...
 
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