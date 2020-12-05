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Ценить спокойствие, любить жизнь и заботиться друг о друге - главный посыл традиционного автопробега "За единую Беларусь!"
06.12.2020 16:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНашу сегодняшнюю программу мы хотим начать с темы патриотизма. Последние месяцы заставили белорусов объединиться. Мы словно поняли что можем потерять. Землю, которую отвоевали наши деды, страну, которую строили десятки лет наши родители и мы сами, безопасность и мирное завтра наших детей, за которое заплатил каждый третий белорус своей жизнью в годы Великой Отечественной. Мирные, трудолюбивые белорусы сначала не верили тому, что видят на своих улицах коктейли Молотова и баррикады, потом испытали такой незнакомый нам страх и беспокойство за родных (ведь мы 26 лет жили и живем в безопасной стране) и, наконец, стали объединяться, говорить и поднимать свой флаг. Раз уж нужно, мы покажем, что мы есть, что нас много, что мы вместе. Да, в любом обществе могут и должны быть разные мнения, люди должны разговаривать, а соседи помогать друг другу.
Но в эти дни мы порой не узнавали своих соотечественников - тех, что призывали остановить предприятия, ставили растяжки на железнодорожных путях или поджигали машины, угрожали служителям закона, и все это - под символами, от которых у наших фронтовиков сжималось бы сердце. Неужели так плохо учили историю в школе.
И все же большинство из нас уроки сороковых помнят очень хорошо. А потому и стали уже традиционными автопробеги "За единую Беларусь!", участники которых каждые выходные посещают знаковые места страны. Сегодня колонна машин под белорусскими флагами проехала до урочища Благовщина, чтобы почтить память погибших в одном из крупнейших концлагерей Европы. Были в маршруте и другие остановки. Весь путь проехала и наша съемочная группа. Как это было - расскажет Елена Витко.
Еще не рассвело, а участники автопробега на низком стартеСубботняя традиция неизменна! Познать родную страну, встретить единомышленников, высказать свою позицию - целей много. Это действительно объединяет людей: не просто на словах - на деле! В зимнем сезоне это первый автопробег, но елка здесь не для антуража. Сегодня патриотический путь дал старт и марафону добрых дел. На этих открытках - желания детей, которым не от кого ждать подарков. Но небезразличные автолюбители могут осуществить маленькую или большую мечту. Достаточно перед стартом взять любое письмо ребенка, а уже при следующих поездках (лично или дистанционно) передать подарок. Только сегодня своих адресатов нашли около ста писем - подробности еще будут. А пока - в путь!
Маршрут на сегодня - около 200 километров
Из Минска колонна направилась в дом-усадьбу Дзержиново. Комплекс расположен в Налибокской пуще и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Следующая остановка - в центре экологического туризма. В "Станьково" участники посетили зоосад и
Урочище Благовщина молчаливо напоминает о прошломЭто место массовых расстрелов находится в
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Ценить спокойствие, любить жизнь и заботиться друг о друге - главный посыл традиционного автопробега "За единую Беларусь!"
Нашу сегодняшнюю программу мы хотим начать с темы патриотизма. Последние месяцы заставили белорусов объединиться. Мы словно поняли что можем потерять. Землю,...
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