ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ценить спокойствие, любить жизнь и заботиться друг о друге - главный посыл традиционного автопробега "За единую Беларусь!"

06.12.2020 16:07 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Нашу сегодняшнюю программу мы хотим начать с темы патриотизма. Последние месяцы заставили белорусов объединиться. Мы словно поняли что можем потерять. Землю, которую отвоевали наши деды, страну, которую строили десятки лет наши родители и мы сами, безопасность и мирное завтра наших детей, за которое заплатил каждый третий белорус своей жизнью в годы Великой Отечественной. Мирные, трудолюбивые белорусы сначала не верили тому, что видят на своих улицах коктейли Молотова и баррикады, потом испытали такой незнакомый нам страх и беспокойство за родных (ведь мы 26 лет жили и живем в безопасной стране) и, наконец, стали объединяться, говорить и поднимать свой флаг. Раз уж нужно, мы покажем, что мы есть, что нас много, что мы вместе. Да, в любом обществе могут и должны быть разные мнения, люди должны разговаривать, а соседи помогать друг другу.
Но в эти дни мы порой не узнавали своих соотечественников - тех, что призывали остановить предприятия, ставили растяжки на железнодорожных путях или поджигали машины, угрожали служителям закона, и все это - под символами, от которых у наших фронтовиков сжималось бы сердце. Неужели так плохо учили историю в школе.
И все же большинство из нас уроки сороковых помнят очень хорошо. А потому и стали уже традиционными автопробеги "За единую Беларусь!", участники которых каждые выходные посещают знаковые места страны. Сегодня колонна машин под белорусскими флагами проехала до урочища Благовщина, чтобы почтить память погибших в одном из крупнейших концлагерей Европы. Были в маршруте и другие остановки. Весь путь проехала и наша съемочная группа. Как это было - расскажет Елена Витко.

Еще не рассвело, а участники автопробега на низком старте

Субботняя традиция неизменна! Познать родную страну, встретить единомышленников, высказать свою позицию - целей много. Это действительно объединяет людей: не просто на словах - на деле! В зимнем сезоне это первый автопробег, но елка здесь не для антуража. Сегодня патриотический путь дал старт и марафону добрых дел. На этих открытках - желания детей, которым не от кого ждать подарков. Но небезразличные автолюбители могут осуществить маленькую или большую мечту. Достаточно перед стартом взять любое письмо ребенка, а уже при следующих поездках (лично или дистанционно) передать подарок. Только сегодня своих адресатов нашли около ста писем - подробности еще будут. А пока - в путь! 



Маршрут на сегодня - около 200 километров
Из Минска колонна направилась в дом-усадьбу Дзержиново. Комплекс расположен в Налибокской пуще и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Следующая остановка - в центре экологического туризма. В "Станьково" участники посетили зоосад и военно-исторический комплекс "Партизанский лагерь". Пожалуй, самым эмоциональным стал финиш. После сотни километров по спокойным дорогам и живописным видам здесь словно замирает сердце.
 


Урочище Благовщина молчаливо напоминает о прошлом

Это место массовых расстрелов находится в мемориальном комплексе "Тростенец". Здесь было убито около 200 тысяч человек. Мирные жители, партизаны, подпольщики... К слову, ровно 79 лет назад поезд из Вены доставил в Минское гетто первую тысячу австрийских евреев. Сюда был их последний путь. Территория поистине стала центром межнациональной истории и боли. В знак памяти участники автопробега возложили цветы. Эта тема не просто волнует многих - вынуждает доставать из глубины души самые личные истории. Ценить спокойствие, любить жизнь и заботиться друг о друге - главный посыл всех акций. Именно поэтому к патриотическим турам присоединяется вся Беларусь. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нашу сегодняшнюю программу мы хотим начать с темы патриотизма. Последние месяцы заставили белорусов объединиться. Мы словно поняли что можем потерять. Землю,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси продолжается масштабная проверка водителей такси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика